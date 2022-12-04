أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكمل حتما إقامة المنطقة الآمنة التي تقوم بإنشائها داخل الاراضي السورية، لإبعاد المسلحين الاكراد المتهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني «PKK».



وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوب تركيا، ونقلتها وكالة «الأناضول»، قال أردوغان: «حتما سنكمل الشريط الأمني ​​البالغ عمقه 30 كم والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية».



وأشار إلى أن الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف.



واتهم تنظيم «بي كي كي» الذي تصنفه انقرة وواشنطن واوروبا منظمة ارهابية، باستهداف تركيا في كل فرصة وبقتل مواطنيها دون تمييز بين الأطفال والنساء.

وأكد أن عدم معاقبة التنظيمات الإرهابية على عشرات آلاف الأرواح التي أزهقتها والخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها منذ 40 عاما، شجعها على الظهور من جديد اليوم.



وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو شدد على أنه لا فرق بين التنظيمات الإرهابية التي تسعى لتقسيم سورية، مشيرا الى وحدات حماية الشعب الكردية «YPG» التي تهيمن على قوات سوريا الديموقراطية «قسد» وحزب الاتحاد الديموقراطي «PYD»، وتعتبرها تركيا جميعا امتدادا لحزب العمال في سورية.

وأكد أنها جميعها تشكل تهديدا لتركيا وللسوريين، وقال إنه لا فرق بين «PYD، YPG، PKK»، وقال: «إنها تنظيمات إرهابية واحدة، قيادتها واحدة في جبال قنديل».



وفي السياق، أعلن الجيش الأميركي أن قواته في سورية أوقفت جميع دورياتها العسكرية المشتركة مع «قسد» شمالي سورية ضد تنظيم «داعش»، مشيرا إلى «التهديدات التركية بشن حملة عسكرية تعرقل تلك المهام المشتركة».



وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات الأميركية أوقفت جميع عملياتها المشتركة ضد التنظيم.