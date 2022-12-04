دعا الرئيس جو بايدن المسؤولين السياسيين الأميركيين إلى التنديد علنا بـ«معاداة السامية»، بعد أيام من لقاء الرئيس السابق دونالد ترامب في مقر إقامته في فلوريدا إعلاميا معروفا بإنكار محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، ومغني الراب كانييه ويست الذي أشاد بأدولف هتلر.



وتأتي تصريحات بايدن فيما يتصاعد القلق في الولايات المتحدة من انتشار خطاب معاداة السامية الذي تتبناه بشكل متزايد شريحة من المتطرفين المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، واكتسب قوة في عهد ترامب.



وفي هذا الصدد، كتب بايدن في تغريدة «أود أن أوضح بعد الأمور: الهولوكوست حدثت بالفعل. هتلر كان شخصا شريرا».



وأضاف «بدلا من منح معاداة السامية منصة، يجب على سياسيينا أن ينددوا بها علنا أينما وجدت»، معتبرا ان «السكوت تواطؤ».



وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي غداة تعليق شبكة تويتر كانييه حساب ويست، بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود.

وكتب رئيس «تويتر» في رسالة خاصة «آسف لكنك ذهبت بعيدا، هذا ليس حبا». ورد ويست متحديا إيلون ماسك: «من نصبك قاضيا؟».



وكان مغني الراب نشر أيضا صورة لإيلون ماسك نصف عار وهو يغطس في الماء، وكتب عليها «فلنتذكر دائما أنها آخر تغريدة لي».