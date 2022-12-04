دمشق - هدى العبود



شهدت دار الأوبرا السورية عرض فيلم «الطريق» للمخرج والسيناريست عبداللطيف عبدالحميد الذي ما أن صعد على خشبة المسرح حتى غاب صوته حزنا، وانهمرت دموعه عندما أهدى الفيلم الى روح زوجته الراحلة لاريسا عبدالحميد، وصديق عمره عادل محمود الروائي والصحافي والشاعر الذي شاركه بوضع اللبنة الأساسية للسيناريو، لكن قلبه لم يسعفه ورحل قبل أيام قليلة دون أن يعلم أن الفيلم حصد جوائز بمهرجان قرطاج كأفضل سيناريو، ولرفيقة العمر التي تواجدت على كتابة حروف الفيلم، حيث كانت مرجعا أساسيا برأيها لمخرج أحب زوجته حتى الثمالة.



«الأنباء» التقت المخرج عبداللطيف عبدالحميد فقال:



ما أريد إيصاله للمشاهد السوري خاصة والعربي عامة «أن الإنسان يتأثر بالبيئة والمحيط الذي يعيش فيه، بمعنى أن الغباء لا يولد مع الإنسان، بل الظروف المحيطة تؤثر بشكل كبير على أي كان منا سواء أكان صغيرا أم كهلا كبيرا، وفي حال لم يؤمن أحدنا بما أعطاه الله من قدرات وإمكانيات وثقة فإنه فعلا سيفشل بحياته.



وأضاف: شاهدنا خلال العرض للفيلم معاناة الطفل صالح البريء جراء اتهامه بالغباء وتسليط الضوء عليه أنه فاشل والإساءة إليه من قبل المحيط الذي يعيش فيه، وهنا أدرك الجد ان ما يعانيه حفيده ما هو سوى تنمر عليه وأن بداخل حفيده عالما مضيئا وقرر تحويل الغباء الإدراكي الخاص للطفل إلى قدرة كبيرة من المعرفة والإلمام العلمي ومعرفة جمالية خاصة، فعمد إلى مراقبة المطبات التي تعرض لها حفيده ليصل إلى نتيجة سعيدة بنهاية الطريق.



وأكد عبدالحميد أن الإنسان لم يخلقه الله سبحانه وتعالى غبيا. وأن التنمر والاستهزاء يؤثر بشكل سلبي على المحيط المعيش، وشاهدنا كيف أن الطفل تحول من حالة الغباء التي أراد محيطه التنمري إلى طبيب أعصاب تخرج في أوروبا، ورجل محترم بمجتمعه.