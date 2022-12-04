البراك: وزّعنا احتياجات الشتاء على 500 حالة من أسر السجناء



كشف أمين السر والمدير العام لجمعية التكافل لرعاية السجناء زيد الذايدي عن قيام الجمعية بتقديم مساعدات خلال عام 2022 بقيمة مليون وسبعمائة ألف دينار موزعة بين تسديد مديونيات الغارمات والغارمين ومن عليهم إجراءات قانونية والتي بلغت مليون وثلاثمائة ألف وباقي المساعدات وزعت بين دعم لوجستي للمؤسسات الإصلاحية وشراء مستلزمات استهلاكية وغذائية وشراء تذاكر طيران للمبعدين وتسديد غرامات إقامات لمخالفي الإقامة وسداد إيجارات ومساعدات مالية لأسر السجناء وسداد رسوم مدارس أبناء السجناء وأبناء المطلقات وتسيير رحلة عمرة خلال الأعياد الوطنية وتوزيع وجبات إفطار صائم وكوبونات على أسر السجناء والأسر المتعففة والعمالة الفقيرة وكذلك توزيع الأضاحي عليهم هذا إلى جانب المشاركة في دعم بعض الفعاليات من تحفيظ للقرآن الكريم والمسابقات الرمضانية لفئة غير محددي الجنسية والمساهمة في فزعة أفغانستان.



وقال الذايدي في تصريح صحافي خلال توزيع جمعية التكافل لكسوة الشتاء والدفايات لأسر السجناء يوم الخميس الماضي إن هناك العديد من العوامل المهمة التي ساعدت الجمعية التكافل على النجاح والاستمرار في تقديم رسالتها الانسانية طوال هذه السنوات الطويلة وذلك من خلال التعاون المثمر مع الأمانة العامة للأوقاف والمتبرعين الكرام وبعض الشركات الوطنية



ومن جانبها، بينت عضو مجلس إدارة جمعية التكافل باسمة البراك ان الجمعية أطلقت حملة الشتاء بشراء الدفايات والبطانيات لعدد 500 حالة من أسر السجناء والأرامل والمطلقات بمساعدة المتبرعين وتم توزيعها على الأسر مشيرة إلى أن الجمعية تستعد للموسم الجديد للمناسبات الوطنية وشهر رمضان المبارك متمنية من المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون والمساعدة لإنجاح حملة الأعياد الوطنية وشهر رمضان المبارك من خلال مساعدة أكبر عدد ممكن من الحالات حسب استطاعة الجمعية والتبرعات المتاحة.