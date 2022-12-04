حمية غذائية تُقلل من مخاطر تطور أمراض القلب



أجرى باحثون في الولايات المتحدة، دراسة علمية، أظهرت نتائجها أن اتباع نظام غذائي صحي يقلل من تطور أمراض القلب بنسبة 10%. ويشير موقع المركز، إلى أنه وفقا لتوصيات الخبراء، يجب أن يتضمن النظام الغذائي كمية كبيرة من الخضراوات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان القليلة الدسم.



وقد اكتشف الباحثون في هذه الدراسة التي شارك فيها 459 شخصا من البالغين أعمارهم 22-75 عاما من كلا الجنسين، أن مثل هذا النظام الغذائي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل 10% للرجال و13% للنساء.



ويقول الباحث د.ستيفين جوراشيك: «التغذية الصحية هي أحد مكونات نمط الحياة الضرورية لتقليل عوامل خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول».



يذكر أن علماء جامعة ميشيغان ومعهد فرجينيا للتكنولوجيا، اعتبروا الإدمان على الحلويات مماثلا للإدمان على التدخين لأنهم غير قادرين على التقليل من تناول الأطعمة غير الصحية، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»