القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن تفشي مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، وأن الوضع الصحي للماشية بكل محافظات الجمهورية آمن تماما.



وأكدت الوزارة توفير كل التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، مناشدة جموع المربيين بضرورة الاستجابة لحملات التحصين حفاظا على الثروة الحيوانية.



وفي سياق متصل، تم تنفيذ 13 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، إلى جانب عقد 1910 ندوات إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 19 ألفا و577 رأسا، استكمالا لجهود الوزارة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية.