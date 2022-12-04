القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام



أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ أن القوات المسلحة تتابع عن كثب ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي.



وشددت القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، وأهابت بالجميع تحرى الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات.



في نفس السياق، أكد وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار، أن التجاوز في حق الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، أثناء تأدية مهام عملهم، أمر مرفوض تماما، مشددا على عدم السماح بأي تعد على الفرق الطبية، وبذل قصارى جهده للحفاظ على حقوقهم.



جاء ذلك خلال قيام د.خالد عبدالغفار امس، بزيارة ميدانية لمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، في إطار متابعته لتداعيات واقعة التعدي على أعضاء هيئة التمريض والعاملين بالمستشفى.



وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير التقى الفريق الطبي بالمستشفى، وتحدث مع طاقم التمريض المعتدى عليهم، واستمع إلى تفاصيل الواقعة.



وأكد الوزير اتخاذ جميع الإجراءات وفقا للقانون، وأن الدولة تحافظ على حقوق أبنائها ولن تسمح لأحد بمساس كرامة أي فرد من الفرق الطبية، منوها إلى أن مجلس النواب بصدد إصدار قانون المسؤولية الطبية والذي سيساهم في إرساء قواعد واضحة للتعامل مع الفرق الطبية، والحفاظ على حقوق المرضى.



وأعرب عن تقديره لفريق هيئة التمريض بمستشفى قويسنا لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى بإخلاص وتفان، رغم الترددات الكبيرة على المستشفى، مشيدا بحرصهم على استمرار تأدية مهام عملهم على أكمل وجه أثناء وبعد حدوث الواقعة، قائلا: «لا تجعلوا هذه الحوادث الفردية تنال من عزيمتكم وحرصكم على خدمة المرضى».



وشدد الوزير على أن التعدي اللفظي أو الجسدي على أي من العاملين بالمنشآت الطبية غير مقبول وستتم محاسبة من يتجاوز وفقا للقانون، موجها بتكثيف التواجد الأمني داخل المستشفى، نظرا للتردد العالي من المواطنين.



كما أكد الوزير لفريق التمريض بالمستشفى أنه يتابع عن كثب تفاصيل الواقعة منذ حدوثها، والإجراءات المتخذة، وكذلك التحقيقات الجارية في هذا الشأن، مؤكدا حرص الوزارة على حماية حقوقهم.



كما حرص الوزير على تفقد أقسام المستشفى المختلفة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على المستشفى، كما حرص على متابعة الحالة الصحية لعدد من المرضى والإجراءات الطبية المتخذة معهم منذ وصولهم المستشفى، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.



يذكر أنه فور حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية، بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.