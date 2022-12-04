رحب سكان بكين بإزالة أكشاك اختبار «كوفيد-19» بينما قالت مدينة شنتشن الصينية إنها لن تطلب من الركاب إظهار نتائج الاختبارات للسماح لهم بالتنقل، مع تسريع وتيرة تخفيف قيود كورونا في البلاد.



وعلى الرغم من أن الإصابات اليومية تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن بعض المدن اتخذت مزيدا من خطوات تخفيف متطلبات اختبار كوفيد-19 وقواعد الحجر الصحي مع تطلع الصين إلى جعل سياستها الهادفة إلى صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وسط التباطؤ الاقتصادي الحاد والإحباط العام الذي تحول إلى اضطرابات.



وأعلنت مدينة شنتشن الجنوبية أنها لن تطلب من الناس بعد الآن تقديم ما يثبت سلبية نتيجة اختبار كوفيد لاستخدام وسائل النقل العام أو دخول الحدائق، بعد تحركات مماثلة في مدينتي تشنغدو وتيانجين.



كما تم إغلاق العديد من أكشاك الاختبار في العاصمة بكين، مع توقف المدينة عن المطالبة بإثبات سلبية نتائج الاختبارات كشرط لدخول أماكن مثل المتاجر، كما تستعد للقيام بالمثل في مترو الأنفاق اعتبارا من الاثنين. لكن لاتزال العديد من الأماكن الأخرى مثل الهيئات والشركات تشترط إجراء الاختبار.



في غضون ذلك، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، امس، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الجمعة الماضي 3933 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.



وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 28894 حالة إصابة جديدة من دون أعراض.



وأشارت إلى ان إجمالي 3378 مريضا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني مؤخرا.