

القاهرة - ناهد إمام



أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار طرح الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 19866 قطعة أرض سكنية (إسكان أكثر تميزا - إسكان متميز - إسكان متوسط «محور الأراضي») بمدن الصعيد، موضحا أن هذا الطرح يشتمل على محورين، أولهما، مرحلة تكميلية للعملاء المتقدمين بالطرح السابق بتاريخ 19/6/2022، وثانيهما، مرحلة جديدة للعملاء الجدد.



وأوضح الوزير أنه يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online»، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb-reservation.com)، مشيرا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للبنك، اعتبارا من الغد 4/12/2022، للمرحلة التكميلية، واعتبارا من الأحد الموافق 15/1/2023، للمرحلة الجديدة.



وقال م.حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشؤون العقارية والتجارية: يشمل الطرح 12807 قطع أراض بالإسكان المتوسط «محور الأراضي»، بمدن (سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - بني سويف الجديدة)، و6228 قطعة أرض بالإسكان المتميز، بمدن (قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة «غرب أسيوط» - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة)، و831 قطعة أرض بالإسكان الأكثر تميزا، بمدن (أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة).