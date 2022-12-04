قال المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «أعتقد أن پولندا تعتمد على الأسلوب الدفاعي كما شاهدتهم في أول 3 مباريات، خطهم الخلفي رائع لكن لن يتوقفوا عند ذلك الأمر، ولديهم مهاجم فريد من نوعه، ويظل روبرت ليفاندوفسكي الخطر الأول لمنتخب پولندا ولكن هناك لاعبين مميزين آخرين مثل تشيزني، جليك، كريتشوفياك، زيلينسكي، جرويسكي، أيضا هناك لاعبون شباب وعلينا أن نحترمهم، وقد كان تشيزني حاسما في دور المجموعات، ويعرف اللاعبون مدى أهمية المباراة، سيضحون بأنفسهم كثيرا من أجل التأهل من خلال تشكيل أكبر قدر من الخطورة على مرمى المنافس».



وحذر ديشامب من خطورة «لفيا»: علينا الحذر من ليفاندوفسكي كما قلت، لأنه من نصف فرصة يمكن أن يسجل هدفا، بالإضافة إلى ذكائه وأسلوبه، فهو يجيد استخدام جسده بشكل رائع»، وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إلى حارس مرماه هوجو لوريس، قال: «هوجو ضمن أفضل 9 حراس في العالم، له دور مهم مع فرنسا، لكن عليه الحذر من ليفاندوفسكي لأنه يستطيع أن يصنع الفارق في أي وقت».



من جانبه، يرى مدرب منتخب پولندا تشيسلاف ميشنيفيتش أن نظيره الفرنسي لا توجد به نقاط ضعف قبل مباراة المنتخبين المرتقبة، وقال تشيسلاف ميشنيفيتش في المؤتمر الصحافي أمس: «فرنسا منتخب رائع ولديه لاعبون على مستوى عال، بحثت عن نقاط ضعفهم لكن لم أجدها، يجب علينا الضغط على المنافس لإجباره على ارتكاب الأخطاء»، مضيفا: ان الأرقام والإحصائيات لا تهمني، بالنسبة لي الذي يهمني هو ما يحدث بالنهاية، مباراة مواجهة فرنسا ستكون مختلفة تماما عن مباريات دور المجموعات، سنلتقي مع حامل لقب كأس العالم، ولكي تصبح بطلا عليك أن تفوز على البطل.