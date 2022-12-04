لم يحرق مدافع منتخب فرنسا جول كوندي المراحل في بداية مسيرته، لكنه كان مصمما على بلوغ أعلى المستويات وهو ما يعيشه حاليا في صفوف ناديه برشلونة الإسباني ومنتخبه الوطني الذي يلاقي پولندا اليوم.



ولد في باريس، لكنه ترعرع في منطقة لانديراس التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن مدينة بوردو، حيث انتقلت والدته للعمل كساعية بريد عام 2000، وبعد المدرسة كان يمارس التسديد نحو الحائط.

تطور مستواه بشكل لافت، فبدأ يلفت الأنظار الى موهبته، وبعد خمسة مواسم قضاها مع لانديراس وآخر مع سيرون، لفت أنظار كشافي نادي «لا بريد» أحد أكثر الأندية المعروفة في تخريج اللاعبين بالقرب من بوردو، بعمر الحادية عشرة، ومن أجل تحاشي مصير الذين سبقوه ورحلوا عن الفريق من دون أي أفق، قام «لا بريد» بالاتصال بنادي بوردو من اجل أن يتابعوا تطور مستواه.

سرعان ما انتقل كوندي الى بوردو، ويقول أحد الموظفين العاملين في النادي بول فري عنه: «لم تكن بدايته جيدة، لم يكن يتألق بشكل لافت، لكنه كان مستمعا جيدا، يراقب ويملك عقلية الفوز».



منح مدرب بوردو حينها الأوروغوياني غوستافو بويت كوندي فرصته الأولى في الفريق الأول في يناير عام 2018.



على الرغم من انتقاله الى اشبيلية عام 2019 ثم الى برشلونة الصيف الماضي، لا يزال كوندي يعود الى الجذور كلما سنحت له الفرصة.