ذكر المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت أن مواجهة فريقه اليوم مع السنغال صعبة، وقال في المؤتمر الصحافي الذي اقيم مساء أمس: «علينا التعلم من مفاجآت كأس العالم، وتحقيق الفوز»، مضيفا: المنتخبات الافريقية رائعة ولديهم لاعبون رائعون لذلك ستكون مباراة صعبة وسيسيه مدرب ممتاز، مشددا على أهمية المباراة وصعوبة الخصم، «سنواجه خصما قويا وفريقا يضم مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين».



وأشار ساوثغيت إلى أن الدوري الإنجليزي يضم العديد من اللاعبين الأجانب، وخاصة السنغاليين مثل فييرا والحاج ضيوف، وقال: «دائما من الرائع أن ترى افضل اللاعبين في دوريك لتحسين التنافس».



وأوضح المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت أن كأس العالم شهد العديد من المستويات الفنية المتميزة، وقال: «لم أتفاجأ من مستوى اليابان وتأهلهم إلى الدور الثاني، وأيضا الأمر ذاته مع منتخب السنغال، استحقوا التأهل».



وفيما يتعلق بخروج بلجيكا وألمانيا والدنمارك، قال: «هذا يظهر أن مستوى التنافس العالي في هذه البطولة وعلى المستوى الدولي صعب للغاية، لقد واجهنا المجر سابقا وكانو رائعين»، مضيفا: جميع لاعبي منتخب انجلترا تدربوا بشكل طبيعي وجاهزون لمواجهة السنغال.



هذا وأعلن المنتخب السنغالي عن مرض أليو سيسيه مدربه، وأنه تخلف عن حضور بعض تدريبات الفريق.



وقال ريغيس بوغارت المدرب المساعد «إنه مريض منذ يومين، وقد أدرنا التدريب أمس بتوجيهاته، لكنه سيكون حاضرا مع انطلاق صافرة المباراة، وهذا مؤكد».



وزاد الفرنسي بوغارت «إن بطل افريقيا سيذهب إلى المباراة بهدوء وثقة في النفس وتركيز، ويمكن لأي فريق أن يهزم الآخر، ومن الممكن للسنغال أن تهزم إنجلترا»، مشيرا إلى أن الفريق «واصل تطوير نفسه، وهو الآن جاهز لإظهار قدرته على الصمود أمام فريق ممتاز».