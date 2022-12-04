بعدما بات مهمشا في صفوف مان يونايتد نتيجة أخطاء متكررة جعلت منه محط سخرية كثيرين ممن شمتوا أيضا بإدارة النادي التي وضعته على رأس ترتيب أغلى مدافعي العالم في 2019، ظهر هاري ماغواير في مونديال قطر بشخصية مختلفة تماما عما هو عليه مع «الشياطين الحمر» وساهم بشكل أساسي في قيادة منتخب بلاده الى ثمن النهائي.



يدخل فريق المدرب غاريث ساوثغيت اليوم وهو يعول على ماغواير كي يكون صمام الأمام، كما فعل في المباريات الثلاث الأولى التي تلقى فيها «الأسود الثلاثة» هدفين فقط وجاء في الفوز الساحق على إيران 6-2.

وشكك كثر بقرار ساوثغيت ضم ماغواير الى تشكيلة المونديال القطري، لاسيما أنه بات خارج حسابات المدرب الجديد ليونايتد الهولندي إريك تن هاغ وعن وجه حق، بعد سلسلة الأخطاء التي ارتكبها منذ بداية الموسم.

والى جانب الاساءات التي تعرض لها من قبل جمهور يونايتد، وجد ماغواير نفسه عرضة للانتقادات من قبل مشجعي المنتخب الوطني بعد سلسلة من المباريات المخيبة، وقد كانت تلك ضربة موجعة، كما تأثر ماغواير بالحكم الذي صدر بحقه عام 2020 من محكمة يونانية بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ، واستأنف الحكم ما علق العقوبة حتى الاستماع اليه مجددا في السابع من يونيو المقبل.

لكن كل الذي حصل في اليونان لا يقارن بما اختبره هذا الموسم مع يونايتد من اهانات وانتقادات قاسية، ما جعله على الأرجح متحفزا كي يرد على الجميع.