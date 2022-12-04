وجه النائب مبارك الحجرف ثلاثة اسئلة الى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري جاء الاول كالتالي:



عُين في الآونة الأخيرة عدد من الوكلاء المساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ثلاثة من خارج موظفي المجلس واثنان من داخل المجلس.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - التسلسل الدراسي لكل شخص منهم منذ الثانوية العامة حتى آخر مؤهل دراسي.



2 - السيرة الذاتية لكل شخص منهم.



3 - يزخر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكفاءات الكويتية الشابة ويتولون مناصب مديري إدارات، فما سبب استبعادهم من تولي هذه المناصب القيادية في مجال عملهم؟



وجاء في سؤاله الثاني لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب مايلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - الهيكل الاداري لقطاع الصحافة مع بيان السيرة الذاتية لكل مدير ادارة على حدة.



2 - هل توجد ادارات تخصص لها مكافآت غير تلك المقررة في سلم الرواتب؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء تلك الادارات ونوع المكافآت المخصصة، وهل هناك موظفون من خارج القطاع يحصلون على تلك المكافآت؟ مع تزويدي بالقرارات الوزارية والادارية المنظمة لتلك المكافآت.



3 - صدر في الجريدة الرسمية إعلان لتوزيع قسائم صناعية للصحف والقنوات الفضائية الكويتية، لذا يرجى بيان التالي:



أ - القرارات الوزارية المنظمة لتوزيع تلك القسائم.



ب - عدد القسائم التي وزعت منذ سنة 2015 الى سنة 2022.



ت - هل يوجد قسائم لم توزع؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب ما عددها؟ وما أسباب عدم توزيعها حتى الآن؟



ث - أسماء الشركات والمؤسسات الاعلامية التي منحت قسائم صناعية منذ سنة 2015 الى 2022.



ج - ما الشروط والضوابط الخاصة بالوزارة من أجل منح تلك الشركات والمؤسسات تلك القسائم الصناعية؟ هل انطبقت جميع الشروط على تلك الشركات والمؤسسات للحصول على القسائم الصناعية؟ وهل استثنت أية مؤسسة أو شركة أو وسيلة إعلامية من تلك الشروط؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بسبب الاستثناء؟ كما يرجى تزويدي باسم تلك الوسيلة الإعلامية وهل اتخذتم أي إجراء حيال ذلك الاستثناء؟



ح - العقود الإدارية والمالية بين تلك المؤسسات ووزارة الإعلام.



خ - هل التزمت جميع الجهات المخصص لها قسائم صناعية بالشروط والضوابط الموجودة في تلك العقود، وهل تتوافق والقرارات المنظمة لتوزيع القسائم؟ وفي حال عدم التزامها بالشروط والضوابط، يرجى تزويدي بإجراءات الوزارة حيال تلك الشركات والمؤسسات الإعلامية المخالفة للشروط والضوابط في عقد الانتفاع.



د - هل هناك جهات رسمية سجلت مخالفات من أي نوع حيال تلك المؤسسات والشركات الحاصلة على تلك القسائم الصناعية؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتلك المخالفات، وما إجراء الوزارة حيال تلك المخالفات؟



وورد في سؤاله الثالث



لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب مايلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشف بأسماء جميع المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في جميع الجهات التابعة لكم، سواء كانوا معينين بشكل دائم أو تحت بند استعانة بخدمات أو مسمى خبير إعلامي، مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل منهم، وصورة ضوئية من قرارات تعيينهم وقيمة المكافأة التي يتقاضونها شهريا منذ تاريخ تعيينهم.



2 - هل يتقاضى المذكورون أعلاه مبالغ نقدية لمشاركتهم في اللجان المشكلة في الجهات التابعة للوزير؟ في حالة الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بجميع قرارات تشكيل اللجان في جميع الجهات التابعة للوزير، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بحجم المبالغ التي يتقاضونها نظير مشاركتهم فيها.



3 - كشف تفصيلي بعدد الوظائف الشاغرة من وكيل وزارة حتى رئيس قسم في جميع الجهات التابعة لكم، وهل شكلت لجان للترقيات لهذه الوظائف؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيلها وكشف بأسماء أعضائها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في عدم تسكين هذه الوظائف حتى الآن؟