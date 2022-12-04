أعلن الاتحاد البرازيلي أمس استبعاد المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية مونديال قطر بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة، حيث خرج تيليس في الدقيقة 54 من خسارة البرازيل 1-0 أمام الكاميرون ولحق به جيسوس بعد 10 دقائق.



وقال الاتحاد: «خضع اللاعبان لفحوصات أمس بحضور طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر، وأكد تصوير بالرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى لهذين اللاعبين حجم إصابتيهما واستحالة تعافيهما في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم».



وتواجه البرازيل نظيرتها كوريا الجنوبية غدا في دور الـ16، ويأمل لاعبون برازيليون آخرون في التعافي من الإصابة في الوقت المناسب للانضمام مجددا إلى الفريق.



ويتعافى نيمار من إصابة في الكاحل تعرض لها في مستهل مشواره بالبطولة أمام صربيا، وباتت خيارات البرازيل في الخط الخلفي محدودة بعد إصابة تيليس.



وغاب الظهيران الأساسيان دانيلو وأليكس ساندرو عن المباريات بسبب الإصابة في بداية البطولة، ولاتزال مشاركتهما أمام كوريا الجنوبية غير مؤكدة.



وحال تعذر مشاركتهما فإن قلب الدفاع ماركينيوس قد يلعب في مركز الظهير الأيسر، بينما قد يشارك داني ألفيس (39 عاما) الذي أصبح أكبر لاعب برازيلي سنا يلعب أساسيا في كأس العالم بمشاركته أمام الكاميرون في الجانب الأيمن.



وإذا قرر مدرب «السامبا» تيتي الاستعانة بإيدر ميليتاو قلب دفاع ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن كما فعل في غياب دانيلو أمام سويسرا، فإن البرازيل قد تكون بلا مدافعين على مقاعد البدلاء.