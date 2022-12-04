ظهر مدرب صربيا دراغان ستويكوفيتش في حيرة من أمره وهو يشاهد استقبال فريقه هدفين بعد تقدمه ليخسر 2-3 أمام سويسرا في المباراة الأخيرة بالمجموعة السابعة الجمعة، ليودع من الدور الأول، وقال «عندما تخسر المباراة، تفكر بالطبع في الأخطاء التي يرتكبها الدفاع، لكننا ندافع ونهاجم كفريق واحد، نجحنا في قلب تأخرنا 0-1 والتقدم 2-1، ولكن مرة أخرى لم نلعب بشكل جيد دفاعيا، كان من السهل للغاية على السويسريين تسجيل الهدف الثاني، وهو ما صدمنا حقا، من الناحية النفسية كان الأمر إيجابيا للغاية بالنسبة لسويسرا»، مضيفا مثل هذه الأشياء ممنوعة في هذا المستوى، إذا كررت هذه الأخطاء فمن الصعب للغاية الفوز، في المستقبل يجب أن نعمل بجدية ونبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة.



وتغادر صربيا بطولة قطر دون فوز وبنقطة واحدة فقط بعد ثلاث مباريات، وألقى ستويكوفيتش باللوم على ضعف لياقة لاعبيه الأساسيين، وزاد بالنظر إلى المشاكل التي واجهناها منذ وصولنا إلى كأس العالم، عانينا من إصابات لاعبينا البارزين، بذلنا قصارى جهدنا لإعادتهم لمستواهم، يبدو أنها كانت مشكلة كبيرة للغاية بالنسبة لنا، لقد قاتل اللاعبون وقد بذلوا قصارى جهدهم، ومع ذلك بالنسبة لهذا المستوى من المنافسة للأسف لم يكن ذلك كافيا ولكن هناك أسبابا لذلك، لا يمكنني أن أتوقع أكثر مما قدموه على أرض الملعب.