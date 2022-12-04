الدوحة - عبدالعزيز جاسم



أكد نجم الكرة العماني ولاعب فريقي القادسية وكاظمة السابق فوزي بشير في لقاء خاص مع «الأنباء» أن بطولة مونديال قطر تعتبر من أعلى المستويات، مشيرا إلى ان النسخة الحالية تعتبر من أفضل النسخ التي أقيمت مقارنة بسابقاتها، ولفت إلى أن منتخبات مثل البرازيل وفرنسا وانجلترا قدمت مستويات قوية وهي أبرز المرشحين لنيل اللقب.



وقال بشير: «رغم أني من مشجعي منتخب الأرجنتين لكن ما أظهره المنتخبان الفرنسي والإنجليزي يضعهما مرشحين لنيل اللقب ولكن حظوظ (الديوك) أكثر بإحراز الكأس في نهاية المطاف».



وبين أن أكثر لاعب لفت انتباهه هو نجم باريس سان جرمان وفرنسا كيليان مبابي، حيث يعتبر أفضل لاعب قدم مستوى حتى الآن في البطولة، موضحا أن البطولة حتى الآن لم تظهر لنا لاعبا شابا مميزا لكن لاعب هولندا كودي جاكبو يعتبر الأفضل بينهم حتى الآن.