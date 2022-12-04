أعرب المدرب المساعد لمنتخب كوريا الجنوبية سيرجيو كوستا، عن سعادته بالتأهل إلى ثمن النهائي، وقال: «باولو بينتو المدير الفني هو من يستحق الجلوس على طاولة المؤتمرات، لكنه يقدر ويحترم قرارات «فيفا» بإيقافه»، مضيفا بينتو كانت لديه مشاركة غير مباشرة في التأهل، من خلال إعطاء التعليمات للاعبين بين الشوطين، لكنه لم يتدخل في مسار المباراة خلال الـ 90 دقيقة، وقد حاولنا تغيير إستراتيجيتنا مقارنة بباقي المباريات، وما أنجزناه خلال المباريات الثلاث يعتبر جيدا، وعلينا التطور والتحسن للمباراة المقبلة في ثمن النهائي.



وذكر سيرغيو كوستا أنه لا يجب المقارنة بين منتخب كوريا 2002 صاحب إنجاز التأهل لنصف نهائي المونديال، والمنتخب الحالي، وقال: «العديد من الأمور قد تغيرت، نملك منتخبا منظما وفعالا ويتمتع لاعبوه بمهارات فردية رائعة، ونهدف للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم». وتمكن المنتخب الكوري الجنوبي من التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد تغلبه على البرتغال (2-1) في الجولة الثالثة والأخيرة لمواجهات الدور التمهيدي في المجموعة الثامنة.