أجمع عدد من المدربين الوطنيين وخبراء كرة القدم على أن المنتخبات العربية قدمت في النسخة الحالية للمونديال أداء مميزا ومشرفا توج بتأهل المغرب المستحق لدور الـ 16 علاوة على تقديم منتخبي السعودية وتونس مستويات مبهرة.

وقال المدربون إنه كان بالإمكان تأهل منتخبي السعودية وتونس إذ استمرا في المنافسة بمجموعتيهما حتى صافرة المباراة الأخيرة في الدور الأول، فيما لم توفق الدولة المستضيفة قطر في مشاركتها الأولى بالمونديال، معتبرين أن إقامة البطولة في دولة عربية أسهمت بهذا الأداء بفضل الدعم الجماهيري الهائل للمنتخبات العربية.

تنظيم جيد

وذكر مدرب نادي الصليبخات مالك القلاف أن منتخب المغرب قدم أداء مذهلا بالدور الأول، وتمكن من تصدر مجموعته بوجود وصيف البطولة الماضية كرواتيا، وكذلك منتخب بلجيكا المدجج بالنجوم، مبينا أن وجود لاعبين مغاربة محترفين في الدوريات الأوروبية منذ سنوات أسهم في هذا الأداء العالي.

وأضاف القلاف أن المنتخب السعودي لعب مباريات جيدة وكان منظما في مواجهاته لمنتخبات تعتمد على المهارة والضغط العالي، ونجح في التعامل معها لكن خسارته غير المستحقة أمام پولندا أثرت على حظوظه بالتأهل، معتبرا أن تسجيل المنتخبات العربية أهدافا كثيرة هي نقطة مضيئة بالمونديال.

وعزا عدم ظهور المنتخب القطري بمستواه المعهود إلى إبعاد لاعبيه عن المنافسات المحلية فترة طويلة والتركيز المبالغ فيه على المعسكرات التدريبية الخارجية وخوض المباريات الودية «مما أفقدهم الروح التنافسية التي يجدها اللاعب في المسابقات المحلية».

مفتاح التأهل

من جانبه، أكد المدير الفني لقطاع الناشئين في نادي النصر ظاهر العدواني أن المنتخبات العربية الـ 4 على الرغم من وقوعها في مجموعات قوية فإنها قدمت نفسها بشكل مميز «فاق التوقعات»، مشيرا إلى أن البطولة أثبتت أن الفوارق الفنية بدأت بالانحسار بين المنتخبات العربية ونظيرتها في أوروبا وأميركا الجنوبية بفضل احتراف لاعبين عرب كثر في الأندية الأوروبية القوية.

وأوضح العدواني أن التنظيم الرائع والروح العالية التي لعب بها المنتخب المغربي يعتبر مفتاح تأهله للدور المقبل، فيما قدمت السعودية مستوى مميزا في أول مباراتين لها بالمونديال، حققت بالأولى فوزا مدويا على الأرجنتين وخسر الثانية أمام پولندا بصعوبة لكن الإصابات والإجهاد وتفاوت مستوى البدلاء مع الأساسيين أثر كثيرا عليها في مباراة المكسيك ما أفقدها فرصة التأهل.

وأبدى اندهاشه من المستوى الذي ظهر به منتخب قطر في البطولة رغم فترة الإعداد الطويلة التي خاضها، في حين دفع المنتخب التونسي ثمن خسارته المفاجئة أمام أستراليا بعدم التأهل رغم فوزه الكبير على حامل اللقب فرنسا وتعادله مع الدنمارك.

ظروف صعبة

بدوره، أكد المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة أن وجود لاعبين كبار بالمنتخب المغربي أمثال حكيم زياش وأشرف حكيمي وحارس المرمى ياسين بونو وغيرهم الكثير بقيادة مدرب قدير هو المغربي وليد الركراكي الذي أجاد في الجانب التكتيكي والتنظيمي للفريق يعد أهم أسباب تفوقهم وتأهلهم في صدارة المجموعة.

وأشار حمادة إلى أن عدم استقرار التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي بسبب ظروف خارجة عن إرادة المدرب كان أهم أسباب تراجعه في الأمتار الأخيرة وفقدانه فرصة التأهل، فيما كان حصول المنتخب التونسي على نقطة واحدة فقط من أول مباراتين أمام الدنمارك وأستراليا سببا رئيسيا في عدم تأهله.