هنأ المدير الفني لمنتخب سويسرا مراد ياكين لاعبي فريقه عقب تأهلهم إلى منافسات دور الـ 16 في المونديال، بعد الفوز المثير على صربيا 3-2 في الجولة الأخيرة، وقال في تصريحات بعد المباراة: «أهنئ الفريق بأكمله، لقد نجحنا في الوصول إلى دور الستة عشر بأداء مثالي تقريبا»، مضيفا: لقد كان سباقا غريبا، حيث رأينا القيادة والجماعية، لاعبونا الأكثر خبرة شجعوا الفريق على طول الطريق». ويلتقي منتخب سويسرا مع نظيره البرتغالي، في مباراة دور الـ 16، يوم الثلاثاء المقبل.



وعن ذلك الصدام القوي أمام كتيبة كريستيانو رونالدو، قال مراد ياكين: «البرتغال لن تكون سعيدة باللعب ضدنا».



إلى ذلك، حقق شيردان شاكيري، نجم منتخب سويسرا، رقما مميزا بعد تسجيله هدفا في شباك منتخب صربيا، حيث تعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها شاكيري هدفا في نهائيات كأس العالم، وأول سويسري يحقق ذلك، وتمكن شاكيري من تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب سويسرا، وساهم في تأهلهم إلى دور الـ16.



وانضم شاكيري إلى النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في قائمة اللاعبين الوحيدين الذين سجلوا في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم.