يبدو أن أزمة المحروقات المستفحلة في سورية، والتي باتت تترجم شللا في كثير من القطاعات، ستزداد سوءا في شهر ديسمبر مع اشتداد برد الشتاء وتضاؤل التفاؤل بالحصول على توريدات جديدة من الطاقة وبكميات وفيرة تكفي لسد العجز الكبير والحاجة الأكبر للوقود.



ولا يبدو أن افراج البحرية الأميركية عن ناقلة النفط «لانا» التي تحمل 700 ألف برميل، ووصولها الى مصب بانياس النفطي لإفراغ حمولتها، سيكون ذا تأثير يذكر في التخفيف من وطأة الأزمة.



ونقل موقع «اثر» الموالي عن مصدر في مصفاة بانياس أنه تم البدء بتفريغ الناقلة الذي تأخر لأيام بسبب الأحوال الجوية. واستبق وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة وصول الناقلة بالقول قبل أيام إن ناقلة واحدة لا تحل الأزمة، ويجب أن يكون هناك انتظام في التوريد حتى يتم حلها، مؤكدا أن هناك تضخيما لموضوع وصول ناقلة، وحتى النواقل التي تصل هي صغيرة الحجم من مليون برميل وما دون.



بدورها، لفتت وزارة التجارة الداخلية أمس الأول إلى أن «توقف التوريدات يعود إلى ظروف الأصدقاء الذين يزودون سورية بالمشتقات النفطية»، في اشارة ـ على ما يبدو ـ الى ايران، موضحة أنه يجري العمل على حل الأزمة لمعالجة هذا الظرف القاهر ومن دون ضجة إعلامية، بحسب قولها.



وحتى ايجاد ذلك الحل، تستمر انعكاسات نقص الوقود على مختلف جوانب حياة السوريين. فقد انخفضت مستويات التغذية الكهربائية في عموم البلاد لدرجات كبيرة جدا تجاوزت مسألة ساعات التقنين، إذ تمر مناطق عدة في الأرياف وأطراف المدن بتقنين قاسي جدا ربما يصل إلى أكثر من 12 ساعة قطع متواصلة وربما ليومين وأكثر.



فبعض المناطق لم تصلها الكهرباء طوال 24 ساعة وأخرى لمدة يومين أو ثلاثة، بالمقابل ارتفعت ساعات التقنين في مراكز المدن لتصل في بعض الأحياء إلى ما بين 10 و15 ساعة في أحياء دمشق وحلب وحمص وباقي المحافظات، بحسب تقرير لموقع «اثر برس».



واشار التقرير الى ان ساعات التقنين تصل إلى نحو 15 ساعة متواصلة مقابل ساعة وصل في بعض المناطق مثل الزاهرة القديمة والجديدة والتضامن وما حولها، في حين بلغت ساعات التقنين في أحياء راقية وسط العاصمة إلى ساعة وصل مقابل 8 ساعات قطع كالشعلان، والذي أفاد أحد سكانه بأن الكهرباء تصل 3 ساعات، الأولى في صباح اليوم، والثانية في نهايته، والثالثة ليلا فقط، حيث يصف السكان ساعات التقنين بطريقة، بأنها غير عادلة في أحد الأحياء التي تقابلهم حي أبورمانة والتي تصله ساعات التغذية إلى 3 ساعات وصل مقابل 3 ساعات قطع.



وفي ريف دمشق، وتحديدا في مدينة التل، ارتفعت ساعات التقنين بشكل كبير جدا، حيث نقل الموقع عن أحد السكان أن التقنين المفترض تطبيقه في المدينة وفقا لقسم الكهرباء يبلغ 22 ساعة قطع مقابل ساعتي وصل، مشيرا إلى أن هذا لم يطبق فعليا وهناك انقطاع شبه تام حاليا، فمنذ ثلاثة أيام وفقا للسكان لم تصلهم الكهرباء بشكل متصل أكثر من 5 دقائق في اليوم.



ويترافق ذلك مع انقطاع الخدمات الهاتفية الارضية وحتى المحمولة في كثير من الاحيان، بعد ان اعلنت مؤسسة الاتصالات أن نقص الوقود يؤدي الى خروج العديد من المقاسم عن الخدمة.



وفيما يجهد السوريون للبحث عن اي قطرة مازوت يحفظونها لمواجهة فصل الشتاء البارد، ظهرت الازمة في اوضح صورها على قطاع النقل. ويتداول ناشطون وصفحات محلية على مواقع التواصل صورا لأعداد من المواطنين وهم ينتظرون لساعات طويل وسيلة نقل تقلهم الى منازلهم.



وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء ان انتاج محطات التوليد في البلاد بلغ نحو 1600 ميغاواط فقط نتيجة انخفاض كميات المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل مجموعات التوليد.



ودفعت الازمة السلطات الى الاستعانة بالخطباء وائمة المساجد، لحث الناس على الحفاظ على موارد الطاقة ومنع الهدر والتكافل والايثار.



ونقل موقع «الوطن» عن مدير أوقاف حماة، الشيخ صالح مطر، تأكيده على «أهمية الخطاب الديني ودوره الإيجابي في زيادة الوعي ونشر القيم الأخلاقية في المجتمع».



وعرض للأئمة والخطباء ولجان المساجد الإدارية في حماة باجتماع موسع معهم أهم التعاميم الوزارية في الحفاظ على موارد الطاقة وعدم هدرها، والدعوة إلى التكافل الاجتماعي والتضامن والإيثار والتحلي بالصبر ومكارم الأخلاق، وعدم استغلال حاجة الناس واتخاذ ذلك ذريعة لرفع الأسعار. وطالب الأئمة والخطباء بالحديث عن تلك المحاور في خطب الجمعة والدروس الدينية.