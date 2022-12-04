بيروت ـ أحمد منصور



أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، مشددا على «ضرورة استكمال إقرار القوانين الإصلاحية قبل الانتقال إلى إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بما يؤمن الفرصة المناسبة للتعافي الاقتصادي الموعود، وخروج وطننا من الدوامة المقلقة التي طال أوانها».



وقال ميقاتي في كلمة له خلال افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: «أربعة وستون عاما ومعرض الكتاب شاب لا يشيب، مثله مثل بيروت، المدينة التي احتضنت هذا المعرض ورعته سنويا ليس كمناسبة للاطلاع فقط على أحدث المصنفات والإصدارات في الآداب والعلوم والفنون، بل كرسته مساحة تفاعل وإثراء معرفي».



وأضاف: «يعيش وطننا حاليا أزمة خانقة، تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات، من دون أن تؤثر في عزيمة أبناء شعبنا على الصمود والنهوض من جديد، ومن دون أن تحبط إرادتنا في وضع المعالجات السياسية والاقتصادية الصحيحة. المطلوب أولا وقبل أي أمر آخر إرادة سياسية من مختلف القوى والتيارات السياسية لإكمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، واستكمال إقرار القوانين الإصلاحية قبل الانتقال الى إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، بما يؤمن الفرصة المناسبة للتعافي الاقتصادي الموعود، ويخرج وطننا من الدوامة المقلقة التي طال أوانها».