عبرت كوريا الجنوبية إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم قطر 2022 بفوز قاتل على البرتغال وبنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة وسجل هدفي كوريا يونغ غوون كيم (27) وهي تشان هوانغ (90+1)، فيما أحرز ريكاردو هورتا هدف البرتغال الوحيد (5).



وضمن منافسات نفس المجموعة فاز الأوروغواي بهدفين دون رد على غانا ولكن الفوز لم يسمن ولا يغني من جوع ففارق الأهداف كان بمصلحة المارد الآسيوي الكوري وسجل للأوروغواي جورجيان دي أراسكاييتا (26 و32)



وتصدرت البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط فيما احتلت كوريا الجنوبية الوصافة برصيد 4 نقاط متفوقة على الأوروغواي بتسجيلها عددا اكبر من الاهداف (4-4 مقابل 2-2)، في حين اكتفت غانا بثلاث نقاط.



وعقب نهاية مباراة الأوروغواي احتج لاعبوه على حكم المباراة الألماني دانييل زيبرت لعدم احتسابه ركلة جزاء باعتقادهم انها كانت واضحة بعد تعرض مهاجم الأوروغواي إدينسون كافاني لعرقلة داخل منطقة الجزاء الغانية، وحاول غودين تهدئة زملائه وإيقاف الاحتجاج الشديد على حكم المباراة. جدير بالذكر أنها آخر بطولات كأس العالم التي سيشهدها المهاجمان إيدنسون كافاني ولويس سواريز.