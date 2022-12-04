متابعة: يحيى حميدان



ضرب منتخب الأرجنتين موعدا ناريا مع هولندا في الدور ربع النهائي من كأس العالم المقامة في قطر بعدما تغلب على أستراليا 2-1 أمس ضمن دور الـ 16. وسيلتقي «التانغو» مع «الطواحين» يوم الجمعة المقبل.



جاء الشوط الأول مملا وخاليا من الإثارة في معظم فتراته بعدما اختار المنتخب الاسترالي الرجوع للدفاع وترك فريق الأرجنتين يتناقل الكرة كيفما يشاء في ربع الساعة الأولى ولكن دون خطورة حقيقية باستثناء تسديدة بلا عنوان من بابو غوميز من خارج منطقة الجزاء وذهبت كرته بعيدا عن المرمى (17)، قبل أن يخرج «السوكروس» من تحفظه وبدأ في الوصول للمناطق الأمامية، وتركزت كراته صوب المهاجم الثاني جاكسون إيرفين، الذي كان محطة هجومية لاستقبال الكرات وأزعجت تحركاته الجهة اليمنى للأرجنتين، فيما بدا زميله ميتشيل دوك معزولا في المقدمة ودون أي محاولات تذكر، وبقي الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز «مرتاحا» واكتفى بالمشاركة في المساهمة بتمرير الكرات مع زملائه.



وأجمل ما في الشوط الأول كانت اللقطة التي جاء منها هدف السبق لـ «التانغو» بعدما مرر المتألق أليكسيس ماك أليستر الكرة لنيكولاس أوتاميندي، ليحضرها للأسطورة ليونيل ميسي ويطلقها بذكاء على يمين الحارس الأسترالي ماثيو ريان وتعانق الشباك (35).



وبعد ذلك سيطر الأرجنتينيون على الكرة ولكنهم بالغوا في عملية التحضير بعيدا عن منطقة الجزاء الأسترالية، لينتهي الشوط الأول بتفوق الأرجنتين بهدف نظيف.



دخول المنتخب الأرجنتيني للشوط الثاني كان مغايرا، حيث بدا أفضل وأكثر سرعة ورغبة في زيادة الغلة، وقام ميسي بتجربة حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وسط رقابة أسترالية، الا أن كرته ذهبت ضعيفة للحارس الأسترالي ماثيو ريان (50).



وارتكب الحارس ريان خطأ كارثيا بعدما أدى الضغط من الأرجنتيني رودريغو دي باول لفقدانه للكرة، التي تلقفها جوليان ألفاريز ووضعها في المرمى الخالي، محرزا الهدف الثاني لـ «التانغو» (57).



وقدم ميسي فواصل من المتعة خلال الدقائق التالية بعدما تسلّم الكرة من منتصف الملعب ومر من الدفاع الاسترالي، قبل أن يبعدها ميلوس ديغينيك (65)، وتبعها «البرغوث» بتسديدة بعيدة مرت بسلام على المرمى الأسترالي (66).



واستطاع «السوكروس» تقليص النتيجة بعد تشتيت خاطئ للكرة من أوتاميندي، لتجد البديل كريغ غوودوين ويسددها قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بإنزو فرنانديز وتذهب في الشباك الأرجنتينية (77).



وزاد الأستراليون من ضغطهم بعد ذلك وحاول عزيز بيهيتش تهديد المرمى الأرجنتيني بعد مجهود فردي رائع، ولكن تدخل المدافع البديل ليساندرو مارتينيز في اللحظة الأخيرة لإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية (81)، ومن ذات اللعبة أطلق أجدين هروستيتش تسديدة بعيدة وذهبت كرته فوق المرمى.



ميسي يسجل الهدف ٧٨٩ في مباراته الـ«١٠٠٠»



خاض ليونيل ميسي المباراة الألف في مسيرته الباهرة أمس خلال مواجهة الأرجنتين ضد أستراليا مع سعيه لإحراز اللقب الوحيد الذي استعصى عليه. وميسي، البالغ من العمر 35 عاما، هو هداف الأرجنتين عبر العصور، إذ سجل 93 هدفا وشارك أمس في مباراته الدولية 169.



وانضم ميسي إلى أكاديمية برشلونة وعمره 13 عاما ليصبح أيضا الهداف التاريخي للنادي الكتالوني برصيد 672 هدفا سجلها في 778 مباراة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان العام الماضي. وفي المجمل، أحرز ميسي 789 هدفا في مسيرته.



ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة، وقال إنها ستكون بطولته الأخيرة، مما يجعل من المهم بالنسبة له الفوز باللقب إذا أراد معادلة إرث سلفه الراحل في ارتداء القميص رقم 10 دييغو مارادونا.



وأحرز ميسى هدف التقدم لراقصي «التانغو» وهو الأول في تاريخ «البرغوث» في الأدوار الإقصائية في كأس العالم والهدف الثالث له في مونديال قطر.



ورفع ليونيل أهدافه في تاريخ مشاركاته بالمونديال إلى 9 أهداف، متخطيا أهداف الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 8 أهداف.