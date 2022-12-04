أعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري وفاة الإعلامي والصحافي الكبير مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عامًا.

وكتب بكري عبر حسابه على "تويتر": "وفاة الكاتب الصحافي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".



يشار إلى أن الاعلامي الكبير مفيد فوزي كان يعاني من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعاني من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.



ويشار إلى أن الراحل كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي.