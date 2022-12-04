أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر، أن محافظة حولي تتابع أداء الخدمات المقدمة من الجهات وتهتم في استقبال وتسجيل الملاحظات ومتابعة شكاوى المواطنين بهدف الارتقاء في تقديم الخدمات المقدمة لهم.

وكشف الأصفر في بيان صحفي عن عدد من الإحصائيات والأرقام التي قامت بها الجهات المسؤولة منذ بداية عام 2022 حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، مبينا ان البلدية أزالت خلال هذه الفترة أكثر من 471 مظلة مقامة على الساحات العامة وعلى أملاك الدولة ورفعت 40 حاجزا على الممرات والطرق بينما تم رصد 93 عقارا مخالفا ورصد وتوجيه 116 مخالفة للمباني.

وأشار الى ان الإحصائية أوضحت ان الفرق التفتيشية وجهت 1397 إنذارا وقدمت 493 تعهدا كما تجاوز عدد الملصقات المخالفة ال 14412 ملصقا فيما تجاوز إجمالي المركبات المخالفة 2321 مركبة وتم التعامل مع 59 شكوى.

وفيما يخص إحصائيات المخالفات لقطاع الوقاية في قوة الإطفاء العام بين الاصفر انه تم تحرير 327 منشأة لمخالفتها اشتراطات السلامة والوقاية وتم إغلاق 81 منشأة إدارية.

وذكر أن منطقة حولي الصحية استقبلت في عياداتها الخارجية 25172 حالة في قسم الباطنية و3353 للأطفال و13057 حالة في عيادات الجراحة كما استقبلت عيادات الجلدية ما يقارب 39382 حالة خلال العام.