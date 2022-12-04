قدم فيصل المقصيد وكيل وزارة التربية بالإنابة – رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي الشكر الي سمو الشيخ تميم بن حمد امير دولة قطر والشعب القطري الشقيق ومعالي سفير دولة قطر لدي الكويت علي بن عبدالله على دعوتهم الكريمة لأبنائنا طلب ثانوية بلاط الشهداء لحضور مباريات كأس العالم 2022 التي قام بالدوحة وقال المقصيد خلال استقبال وفد مدرسة ثانوية بلاط الشهداء بعد عودتهم من الدوحة : تشرفت باستقبال طلبة ثانوية بلاط الشهداء بعد زيارتهم للدوحة بناء على دعوة الشيخ تميم بن حمد لمتابعة مباريات كأس العالم ومشاهدة الطفرة الكبيرة التي اقامتها قطر في استضافة اكبر حدث رياضي عالمي وهذا يعد فخر للخليج والعرب بعدما اثبتت القيادة القطرية على تحقيق الانجازات التي اثني عيلها الجميع ، وأضاف قائلا: مشاركة ابناءنا الطلبة في هذا المحفل وتمثيلهم للكويت خير تمثيل له الكثير من المعاني والمفاهيم وزيارتهم للكثير من معالم الدوحة الثقافية والحضارية مما تعود بالنفع عليهم خلال مشوارهم التعليمي. وثمن وكيل وزارة التربية بالإنابة جهود الاسرة التربوية ومسؤولي مدرسة بلاط الشهداء على تمثيلهم للكويت خير تمثيل.



ومن جانبه اكد وليد عايش الموجة العام للتربية البدنية – نائب رئيس الاتحاد المدرسي على دعوة الشيخ تميم بن حمد لأبنائه طلاب ثانوية بلاط الشهداء ليست بالغريبة عليه ودليل على أن خليجنا واحد، وقال: شكر للشعب القطري على حسن استقباله لأبناء الكويت في بلدهم الثاني الدوحة وشكرا على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة .