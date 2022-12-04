اطلق بنك الكويت المركزي اليوم الأحد، نظاما إلكترونيا لتلقي شكاوى وتظلمات عملاء البنوك المحلية في إطار تكريس دوره الرقابي في مجال حماية حقوق العملاء الأفراد وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي إن النظام الإلكتروني خاص بوحدة حماية العملاء وتم وضعه للاستعاضة عن زيارة العملاء شخصيا إلى مبنى (المركزي) وتقديم تلك الشكاوى والتظلمات عبر نموذج إلكتروني متوفر عبر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.

وأضاف أن النظام يتيح لعملاء البنوك الأفراد فقط تقديم شكوى أو تظلم عبر تعبئة النموذج الإلكتروني المشار إليه في حال عدم قيام البنك بتزويد العملاء بنموذج شكوى أو عدم قيامه بالرد كتابيا على الشكاوى التي تقدم بها العملاء لدى البنك خلال 15 يوم عمل تاريخ استلام الشكاوى.

وأوضح أنه فيما يخص نموذج التظلم الإلكتروني فإنه يستخدم في حال عدم رضى العميل على رد البنك المشكو بحقه إذ يتم إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا للنظر في مدى سلامة الإجراءات المتخذة من جانب هذه الجهة من عدمه وذلك في إطار تحسين آلية التعامل مع شكاوى وتظلمات عملاء البنوك.

وذكر أن آلية تقديم التظلمات لدى (المركزي) تتم على مراحل تبدأ بتقديم الشكوى من قبل العميل للبنك المشكو بحقه وعند استلام البنك المشكو في حقه لتلك الشكوى يتوجب عليه تسليم العميل الشاكي نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد استلامها وتاريخ الاستلام.

ولفت إلى أنه يتوجب على البنك الرد كتابة على الشكوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها وفي حال ورود الشكوى عن طريق البريد المسجل أو الإلكتروني فإنه يتعين على البنك المشكو في حقه إخطار العميل كتابة عبر ذات الوسيلة التي وردت فيها الشكوى أو عبر خدمة الرسائل النصية على رقم هاتف العميل المسجل لدى البنك باستلام الشكوى.