حقق بطل الراليات الكويتي مشاري الظفيري، المركز الثاني في الترتيب العام في منافسات فئة (T4) ضمن منافسات رالي (باها دبي) بالجولة الثامنة والاخيرة من (بطولة العالم للراليات الصحراوية الباها 2022).

وقال الظفيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه استطاع انهاء بطولة العالم بعد منافسات الجولة التي انطلقت في بداية الشهر الجاري واختتمت امس بحصوله على المركز الثاني بعد تقديمه كل ما لديه لتحقيق طموحه بالفوز باللقب.

وأوضح أن بطولة العالم ل(الباها) انطلقت في شهر مارس الماضي وكانت في الاردن وبعدها انتقلت إلى ايطاليا واسبانيا وبولندا والبرتغال والسعودية وأخيرا في الامارات وشهدت منافسة شرسة مع الابطال المصنفين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن الاعطال الميكانيكية التي واجهته في رالي باها ايطاليا ورالي باها السعودية اثرت على نقاطه في البطولة مشيرا إلى أنه الآن يحضر للمشاركة في بطولة العالم للباها لعام 2023 ويتطلع لتحقيق اللقب الذي سيسجل باسم الكويت.

وأفاد بأنه واجه في الرالي صعوبة في الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم وضوح الرؤية بشكل جيد إلا أنه سعى جاهدا للمضي قدما معتبرا أن هذا المركز يعطيه دافعا وحافزا لتحقيق المزيد من النجاحات في نفس البطولة.

وتوجه بالشكر لكل من مجلس ادارة النادي الدولي لرياضة السيارات على دعمهم اللامحدود والهيئة العامة للرياضة على دعمها طوال مسيرته والخطوط الجوية الكويتية.