أكد السفير الاماراتي لدى البلاد مطر النيادي، ان العلاقات الاماراتية الكويتية تعد نموذجا استثنائيا للتكاتف والتعاون على كافة الاصعدة.

جاء ذلك في تصريح صحافي للسفير النيادي على هامش احتفال السفارة الاماراتية اليوم الاحد بعيد الاتحاد ال51 لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين وشخصيات المجتمع الكويتي من فنانين واعلاميين وشخصيات عامة ومواطنين.

واكد السفير النيادي حرص القيادتين في البلدين على دفع تلك العلاقة نحو مزيد من التقدم والازدهار بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وشهد الحفل تقديم عروض فنية للتراث الاماراتي ومعرض فني للأعمال اليدوية والصور التراثية في الثقافة الامارتية.