عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعدادات وزارة التربية لاختبارات الفصل الدراسي الأول، اعتمد الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية اسامة السلطان، قرار تدوير رؤساء لجان اختبارات الصف الثاني عشر لنهاية الفترة الدراسية الاولى للعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مبينا اجراء التدوير لمدير المدرسة مع المراقبين والملاحظين في اللجان.

وحدد السلطان في اجتماع عقده مع مديري المناطق التعليمية صباح اليوم، عدد لجان الاختبارات في كل منطقة، داعيا الى تجهيز مقار الاختبارات وتوفير البيئة الملائمة للطلبة وضبط سير العملية بتطبيق اللوائح والنظم الخاصة بالاختبارات.