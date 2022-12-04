إيداع 40% من المبالغ كان لأسباب تنظيمية.. والمبالغ مرصودة بالكامل لدى «المالية»

استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات خلال أسبوع



قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد: «نؤكد التزامنا التام وتعهدنا بصرف بدل الإجازات للجهات مع حثها على سرعة الصرف».



وأكد الرشيد في تغريدة له على الحساب الرسمي لمكتبه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إيداع 40% من المبالغ كان لأسباب تنظيمية.



وزاد الرشيد: «اطمئن الجميع بأن المبالغ مرصودة بالكامل لدى وزارة المالية، وجار العمل على استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات خلال أسبوع».