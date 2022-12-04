قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا اليوم الأحد إن قرارات تحالف (أوبك +) تستند على معطيات السوق النفطية وتضمن طمأنته واستقراره مؤكدا أن دولة الكويت ملتزمة تماما بقرار (أوبك +).



جاء ذلك في تصريح للوزير الملا نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال46 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) والاجتماع الوزاري ال34 لمجموعة (أوبك +) واللذين عقدا عبر الاتصال المرئي.



وأشاد الملا بنتائج الاجتماعات الوزارية حيث تم التأكيد على الاستمرار باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق والمبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرار السوق.



وذكر أن (أوبك +) تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ومستويات التضخم وزيادات أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط "وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق".



وضم وفد دولة الكويت الى الاجتماعين اضافة للوزير الملا محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.