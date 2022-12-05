يخوض منتخب الكويت للرياضات الإلكترونية غمار المنافسة في بطولة «World Esports Championships» المقامة حاليا في جزيرة «بالي» الاندونيسية وتستمر حتى 11 ديسمبر الجاري بمشاركة 105 دول.



وتعتبر هذه البطولة واحدة من كبرى البطولات العالمية في الرياضات الالكترونية وتجري منافساتها في عدد كبير من الألعاب حيث يشارك المنتخب الوطني في لعبتي (Tekken 7، efootball 2023) ويمثله في اللعبة الاولى اللاعب فهد المطيري وفي الثانية اللاعب مشاري العنزي.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية رئيس البعثة عبدالله العلي عن شكره للهيئة العامة للرياضة على دعمها المستمر للنادي ولاعبيه.



وقال العلي: تعتبر هذه المشاركة الاولى من نوعها للمنتخب في حدث عالمي كبير، مما يساهم بشكل مباشر في ابراز وتسليط الضوء على الجوانب الايجابية الفعالة للرياضات الالكترونية.



وأضاف أن مثل هذه البطولات تساهم في تنمية وتوعية الشباب والنشء بالمفاهيم الصحيحة للرياضات الإلكترونية فضلا عن انها وسيلة ترفيهية.