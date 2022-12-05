ليلى الشافعي



بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وبالتعاون بين الهيئة العامة لشؤون القُصر والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، استضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام في «القُصر» أمس، الكافيه الأول من نوعه في الكويت كافيه «312» في مبنى الهيئة الرئيسي، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للهيئة لدعم ذوي الهمم، حيث إن العاملين في المشروع من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتحرص الهيئة دائما على تشجيع وتحفيز أبنائها القُصر من هذه الفئة بتوفير الفرص المناسبة لهم لطرح أفكارهم وإبداعاتهم وتقديم مشاريعهم وتنظيم الأنشطة والفعاليات المناسبة لهم.