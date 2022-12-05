مع انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة «فانتسي»، التي أطلقها بمناسبة تنظيم دولة قطر الشقيقة بطولة كأس العالم، باعتبارها اللعبة الأكثر رواجا بين عشاق ألعاب المحاكاة في مختلف أنحاء العالم، أعلن بنك الخليج استمرار فتح الباب لمشاركة المزيد من المتسابقين في المراحل المقبلة.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية حمزة التيلجي: نبارك للفائز بجائزة الدور الأول، ونتمنى حظا أوفر لباقي المشاركين في الأدوار المقبلة من المسابقة، التي يصل إجمالي قيمة جوائزها الى 5 آلاف دينار، موزعة على مراحل البطولة المختلفة، من الدور الأول وصولا إلى المباراة النهائية، علما أن جائزة الفائز الأول في الدور النهائي 2000 دينار والثاني 1000 دينار، هذا إلى جانب الجوائز التفاعلية مع الجمهور المتواصلة طوال البطولة.



وأضاف: نحرص في بنك الخليج على التفاعل مع العملاء والجمهور في مختلف المناسبات من خلال GB comunitty، إلى جانب برامجنا المتنوعة للمسؤولية المجتمعية على مدار العام، ويسعدنا مشاركتهم اهتماماتهم وشغفهم بمباريات بطولة كأس العام.



ودعا الجمهور من متابعي حسابات البنك على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من داخل الكويت، إلى تشكيل فرقهم والتسجيل بأسرع وقت، للحاق بركب المتسابقين، والاستمتاع بمنافسات مسابقة «فانتسي» إلى جانب المتعة والإثارة في مباريات كأس العالم.



وأوضح أنه بإمكان الجمهور من اليوم تشكيل فريقه المفضل من بين لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقبل، إذ سيتم منح مدير الفريق مبلغا افتراضيا، لشراء اللاعبين، على أن يضم كل فريق 15 لاعبا، منهم 11 ضمن التشكيلة الأساسية و4 احتياطيين، كما يجب مراعاة أن تضم كل تشكيلة اثنين حراس مرمى، 5 مدافعين، 5 لاعبي خط وسط وثلاثة مهاجمين.



يذكر أنه بإمكان الراغبين في المشاركة في المسابقة التسجيل عبر الرابط التالي:



https://play.fifa.com/fantasy-classic/leagues/join