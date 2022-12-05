يواصل بنك برقان دعمه لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية خلال رعايته ومشاركته في العديد من الفعاليات والأنشطة الداخلية والخارجية لتعزيز الوعي بأهداف ورسائل الحملة.

وفي إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية وبرنامج الاستدامة، قام البنك بتسليط الضوء على الحملة خلال مشاركته مؤخرا في كل من الجائزة الكبرى التي ينظمها دوري الاتحاد الكويتي للفروسية، معرض الجامعة الأسترالية في الكويت للتوظيف، مهرجان الخريف الذي نظمته دار الآثار الإسلامية، معرض المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبطولته الأولى للبادل.



ويعمل بنك برقان في العديد من الفعاليات التي يشارك بها على نشر التوعية بالجانب المالي والمصرفي للحضور، حيث يتخذ من هذه التجمعات منصة إيجابية لنشر محتوى حملة «لنكن على دراية» بشكل مباشر، عن طريق مشاركة المواد المطبوعة أو الحوارات التثقيفية والتوعوية المباشرة مع الأفراد، كما يحرص البنك على تفعيل حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الجانب، من خلال المحتوى المميز والمخصص للتعريف بأهداف الحملة وتوعية العملاء في إطارها بالمنتجات والخدمات المصرفية، ونشر الثقافة المالية للجميع.



وقد صرحت حصة النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان قائلة: نهدف من خلال حملة «لنكن على دراية» إلى نشر الوعي المجتمعي الشامل بالجانب المصرفي والمالي، ومساعدة الأفراد والشركات على تجنب الممارسات غير الصحيحة وتفادي أخطار الاحتيال والتصيد الإلكتروني، كما نقوم إضافة إلى ذلك من خلال فعالياتنا بتعريف الجمهور بالخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يمكنهم الاستفادة منها لتعزيز تجربتهم المصرفية ومعرفة الطرق المثلى لجعل تجربتهم أسهل وأكثر أمانا.



ويواصل بنك برقان دعمه لمحاور حملة «لنكن على دراية» وأهدافها، عبر فعالياته وأنشطته المختلفة، والمحتوى المتميز الذي يقوم من خلاله بإيضاح الحقوق والواجبات المالية والمصرفية، كالتعريف بطرق الاقتراض والتمويل، وكل أنواع البطاقات المصرفية، وبرامج الاستثمار المتنوعة، كما يقوم بدور فعال في توعية المجتمع بالدور الذي تلعبه البنوك الكويتية، إلى جانب شرحه لأنواع الخدمات الخاصة بفئة ذوي الإعاقة وشرح حقوقهم والخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية.