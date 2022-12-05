في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها.



وفي هذا السياق، قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان ان الجولة التي تم تنفيذها على المحلات التجارية بمنطقة حولي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها أسفرت عن تحرير 14 مخالفة إعلان لمحلات لم تلتزم بلائحة المحلات العامة تمثلت في إقامة إعلان خاص بالنشاط دون ترخيص وفتح محل قبل الحصول على ترخيص.



وأكد السبعان على تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحلات التجارية والعقارات بجميع مناطق المحافظة لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، داعيا أصحاب المحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.