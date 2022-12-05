توج فارس نادي حولي عبدالرحمن الفزيع بلقب النسخة الأولى لبطولة الغانم لقفز الحواجز التي أقيمت منافساتها على مضمار مركز الكويت للفروسية بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة يمثلون جميع الأندية المحلية.



وتمكن الفزيع من تحقيق أسرع الأزمنة في جولة التمايز لشوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140-145 سم بزمن 40.81 ثانية دون نقاط جزاء متقدما على الفارس عبدالله العوضي الذي حل في المركز الثاني بزمن 43.54 ثانية دون نقاط جزاء، تلاهما الفرسان شاكر الكاظمي وغازي الجريوي وعلي الخرافي، وقام بتتويج الأبطال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد وراعي البطولة جاسم عبدالعزيز الغانم وطلال عبدالعزيز الغانم، وحضر فعاليات البطولة الشيخ د.إبراهيم الدعيج. ونجح بطل آسيا الفارس الدولي علي الخرافي في الفوز بلقب الجائزة الصغرى على ارتفاع 130-135 سم بزمن 37.19 ثانية دون نقاط جزاء.