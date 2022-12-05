عبدالعزيز الفضلي



رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسجيل نحو 120 ضابطة أمن يعملن في «التربية» منذ شهر أكتوبر الماضي، ما يترتب عليه الكثير من الخسائر المادية خاصة أن أغلبهن لديهن التزامات عائلية.



وقالت عدد منهن في تصريحات لـ «الأنباء»: باشرنا العمل فور توقيع وزارة التربية مع الشركة المختصة التي رست عليها المناقصة وتم توزيعنا على مدارس منطقة حولي التعليمية منذ بداية أكتوبر. وأكدن انه حتى الآن لم يتم تسجيلهن في «التأمينات» وعند مراجعتهن للمؤسسة يتم إبلاغهن بأن التسجيل غير ممكن بسبب المديونيات على الشركة ووضع «بلوك» عليها، وقمن بمراجعة «التربية» التي وعدتنا بحل المشكلة مع الشركة، إلا أننا كل يوم ننتظر ولا نجد أي رد ونأمل إنهاء معاناتنا، خاصة أننا قمنا بمقابلة المسؤولين في الوزارة وقدموا لنا وعودا دون نتيجة. وذكرن أنهن يقمن بمراجعة الوزارة و«التأمينات» والشركة وكل جهة تحولهن إلى الأخرى، مناشدات وزير التربية د.حمد العدواني التدخل لإنهاء مشكلتهن وتحويل ملف تعيينهن إلى وزارة التربية بدلا من الشركة، خاصة أننا مواطنات ومن حقنا التعيين بعد النجاح في عملنا.