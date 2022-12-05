تزامناً مع اليوم العالمي للمتطوعين، الموافق 5 من شهر ديسمبر، قال نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة، إن شباب الكويت من المتطوعين والمتطوعات يقدمون نموذجا رائعا في البذل والعطاء، ونفخر بجهودهم في المجال الإنساني والخيري. وأضاف: يحرص شباب الكويت على التطوع في مشاريعنا وكانوا دوما من أسباب النجاحات التي تحققها الجمعية داخل الكويت وخارجها. وحول المشاريع التي يشارك فيها المتطوعون، قال الوندة: بالنسبة للمشاريع التي تنفذ داخل الكويت، فهم يشاركون في توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة، والوجبات على العمال، وكذلك يكون لهم دور في المشاريع الموسمية مثل إفطار الصائم والأضاحي وزكاة الفطر. أما خارج الكويت، فهم دائما ضمن وفودنا التي تطلق المشاريع أو تشرف على تنفيذها، وقد كان للأطباء الكويتيين المتطوعين دور كبير في حملة «إبصار» الأخيرة.