القاهرة - ناهد إمام



شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، أمس الأول، عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER ATOP» أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.



وتعد «EVER ATOP» السفينة العاشرة ضمن سلسلة من أحدث سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي «EVER GREEN» من فئة «A24» والتي عبرت جميعها حتى الآن من قناة السويس، وتتميز السفينة بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 مترا، وغاطسها 16.30 مترا، وتبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتتخطى طاقتها الاستيعابية 24 ألف حاوية.



ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان هشام حلمي كبير مرشدين ممتاز، والربان أشرف حبيب كبير مرشدين، للصعود على متن سفينة الحاويات «EVER ATOP» والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.



وأكد رئيس الهيئة أن العبور المتوالي لأحدث وأكبر سفن الحاويات عبر قناة السويس يعد بمنزلة شهادة ثقة في قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من أسطول سفن الحاويات عالميا، وتأكيدا على ما تتمتع به القناة من مقومات جعلتها الوجهة الأولى والاختيار الأمثل لعبور سفن الحاويات العملاقة العاملة على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب.



وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة وتعزيز تنافسية القناة من خلال استمرار العمل بمشروعات تطوير المجرى الملاحي، علاوة على تبني الهيئة لسياسات وممارسات صديقة للبيئة ضمن الجهود المبذولة للإعلان عن قناة السويس «القناة الخضراء».



جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأول، عبور 83 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات كلية قدرها 5.5 ملايين طن.