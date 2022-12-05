يحيى حميدان



لم يكن في بال حارس مرمى منتخب هولندا أندرييس نوبيرت أن يكون حامي عرين «الطواحين» الأساسي في مونديال قطر قبل أسابيع قليلة من انطلاق النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم، إذ لم يسبق له خوض أي مباراة دولية قبل ذلك وكانت مسيرته الكروية باهتة وخالية من النجومية بعدما خاض 51 مباراة فقط في المجمل على صعيد الأندية الـ 6 التي مثلها منذ 2013، ومر خلال تلك السنوات بعدة مطبات، وكان قريبا من الابتعاد عن كرة القدم حسب نصيحة عائلته قبل عامين، إلا أنه آمن بقدراته وتدرب بروح عالية عقب فسخ عقده مع نادي دوردريخت بسبب كثرة الإصابات ووجوده على الهامش لعدم حجزه مقعدا أساسيا.



عند إعلان المدرب الخبير لويس فان غال قائمة هولندا المشاركة في مونديال قطر، كان حارس فريق هيرنيفين نوبيرت (28 سنة) على موعد لتناول القهوة مع صديقه مدرب الحراس الحالي في نادي غرونيخين الهولندي هارمن كوبيروس، وحينما كان جالسا ينتظر قدوم نوبيرت، فاجأه باتصال يخبره فيه عن عدم قدرته على الحضور بسبب فرحته الكبيرة بعد ثوان قليلة من استدعائه للوفد المغادر إلى الدوحة.



وبعد تفويته لموعد القهوة مع كوبيروس، وهو له فضل كبير على نوبيرت في إعادته للملاعب والعمل معه على تطوير قدراته في حراسة المرمى، تغيرت حياة نوبيرت بالكامل، فالحارس الذي يصل طوله إلى 203 سم ويعد أطول لاعب في المونديال الحالي، كانت قيمته السوقية حسب موقع «ترانسفيرماركت» لا تتجاوز الـ 200 ألف يورو في مارس الماضي، ووصلت إلى مليونين يورو قبل انطلاق المونديال، وبالتأكيد فإن هذا الرقم سيتضاعف عقب تألقه اللافت مع هولندا في كأس العالم، والذي قاده للوصول إلى الدور ربع النهائي لملاقاة الأرجنتين يوم الجمعة المقبل.



وقدم نوبيرت «مونديال رائع» ولم يخيب ظن مدربه فان غال، فقد تصدى لـ 15 تسديدة على مرماه في 4 مباريات واستقبل هدفين فقط لا يلام في أي منهما، الأول من الإكوادور (1-1) في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بعدما تصدى للتصويبة الأولى ببراعة إلا أن إينر فالنسيا أكمل الكرة بالمرمى دون رقابة دفاعية، والثاني من أميركا (3-1) بطريقة غريبة وقريبة إلى الحظ، بعدما حاول هاجي رايت ترويض الكرة داخل خط الست ياردات، لتذهب من فوق الدفاع والحارس نوبيرت في الشباك.



ويقول كوبيروس في لقاء مع «سكاي سبورتس»: «كنت أثق في نوبيرت، وبعد فسخ عقده مع دوردريخت انهار تماما وكان غير جاهز بدنيا، إلا أنني كذبت كذبة بيضاء على مدرب فريق غو أهيد إيغلز في صيف 2021 عندما أخبرته بأنه لائق وينتظر الفرصة فقط، وهو لم يخيب ظني».



وعن موعد القهوة، يقول كوبيروس أنه ليس في عجلة من أمره، وأخبره نوبيرت بأنه سيذهب معه لتناول القهوة في وقت قريب، وقلت له حينها: «دعنا نؤجل الموعد لعدة أسابيع وأبقى في الدوحة لأطول فترة ممكنة».