يرى قائد الأرجنتين ليونيل ميسي أن مواجهة أستراليا كانت قوية من الناحية البدنية، مشيرا إلى أن «التانغو» سيطروا على مجريات المباراة.



وقال ميسي في تصريحات بعد المباراة: «كانت مباراة بدنية قوية.. سعيد جدا بهذا الفوز وبتقدمنا خطوة أخرى نحو الحلم». وأضاف: «أردنا أن نصل هنا بسبب ما يشعر به الناس، يجب أن نعمل معا كفريق واحد».



وتابع: «سيطرنا على المباراة ولم يهاجمونا كثيرا، وهو أمر مهم بالنسبة لنا، وقام إيميليانو مارتينيز بتصد مهم في الوقت الأخير من المباراة». وواصل: «لم يكن لدينا الكثير من وقت الراحة، كنا قلقين بشأن ذلك لأننا كنا نعلم أنها ستكون مباراة بدنية للغاية».



واستطرد: «تمكنا من أخذ زمام المبادرة وإحراز الهدف الثاني والسيطرة على المباراة. جعلوا الأمر صعبا بعض الشيء بالنسبة لنا في النهاية، لكن هذا كأس العالم».



وأردف: «إنها أحاسيس لا تصدق، من الجنون مشاركة مثل هذه اللحظة الرائعة من السعادة مع الجماهير. نحن نعلم الجهود التي بذلوها للمجيء إلى هنا، الطاقة والروح التي ينقلوها لنا لا تصدق ونشكر أيضا الذين يشجعوننا من بلدنا».



وأكمل: «عائلتي موجودة دائما، وأولادي لأنهم نشأوا ويفهمون كل شيء. اليوم رؤيتهم كيف يشعرون وكيف يعيشون هو أمر مذهل. إنهم متحمسون وسعداء».



واستكمل: «اكتشفت أنها المباراة رقم 1000. أعيش كل لحظة بلحظتها، أستمتع بما نمر به ويسعدني أن أتخذ خطوة أخرى للوصول إلى ربع النهائي».



وأتم: «سنخوض مباراة صعبة للغاية أمام هولندا، سيرغبون في السيطرة على الكرة. في هذه المرحلة، تصبح كأس العالم أكثر صعوبة».



ويلعب منتخب الأرجنتين مع هولندا في الدور ربع النهائي.



ورفع ميسي جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي في النسخة الحالية بعد مباراة المكسيك وللمرة الثامنة له ليصبح الأكثر، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وارتقى ميسي لصدارة الهدافين برصيد 3 أهداف بالتساوي مع 5 لاعبين آخرين وهو الهدف رقم 9 له في كأس العالم ليتخطى مارادونا وجيرمو ستابيلي كما انه بات على بعد هدف واحد من باتيستوتا هداف الأرجنتين التاريخي في كأس العالم.



وأمس، اعتبر ميسي في تصريحات إلى راديو «أون سبورت» أن منتخب البرازيل لديه فرصة كبيرة للفوز بمونديال قطر.



واستكمل ميسي: «الأرجنتين دائما مرشحة للفوز بكل بطولة تشارك بها، ونحن نعلم ذلك ولكن كل شيء يتم حسمه في الملعب، وأنا أشاهد المونديال جيدا وهناك الكثير من الفرق القوية، وأرى أن البرازيل لديها فرصة كبيرة للفوز بالمونديال، وأيضا إسبانيا من الفرق المرشحين للفوز بالبطولة بسبب طريقة اللعب المميزة لديهم».



وأضاف أن ألمانيا من المنتخبات المميزة والمفضلة لعشاق الكرة لكنها لم يحالفها الحظ هذه المرة، فلديها لاعبون شباب كثر وهم يحتاجون إلى وقت للتناغم، وأمامنا 3 أيام لمواجهة فريق قوي جدا وهو هولندا، لذا يجب أن نرتاح جيدا.



وختم بالقول: «عندما أتواصل مع أطفالي نتحدث عن المونديال والفرق المشاركة وعن الأداء وكل تفاصيل المباريات، لقد كبروا، وهذا أول مونديال لهم يدركون أهميته».