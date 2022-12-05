الدوحة ـ فريد عبدالباقي



إعلامية قديرة وواحدة من أشهر الشخصيات القطرية الناشطة في المجالات الإعلامية والرياضية والاجتماعية، توهجت كمقدمة لبرامج شبكة قنوات «الكأس» الرياضية، حيث كان ظهورها الإعلامي الأول في 2016، لتكون أول مذيعة قطرية تظهر عبر شاشة «الكأس».



إنها الإعلامية المتألقة نورة الذوادي التي أكدت في حوار خاص لـ «الأنباء» استمتاع المشجعين من أنحاء العالم بالأجواء في قطر من خلال مهرجان كروي استثنائي، مشيرة إلى أنها سعيدة كون الدوحة محط أنظار العالم خلال استضافة النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.



وأشادت الذوادي بتقارب المسافات بين ملاعب البطولة، حيث رأى الجميع بمن فيهم اللاعبون والمسؤولون أنهم في قلب الحدث طوال البطولة، وعلى مقربة من جميع الستادات ومناطق الجذب السياحي. وأضافت أن مونديال قطر كان حلما للاعبين والمشجعين، حيث رأينا في الدور الأول إقامة 4 مباريات في اليوم الواحد، وجميعها في ملاعب متقاربة، ما يعني أن المشجعين كان بمقدورهم حضور مباراتين في يوم واحد.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:



في البداية، كيف رأيت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم؟



٭ كما توقعنا وتوقع الكثيرون، نجاحا في التنظيم منذ اللحظات الأولى، بل قبل أن تبدأ البطولة، ما يعني أنها الأفضل على مدار النسخ التي شهدها تاريخ المونديال منذ انطلاقته عام 1930، وقد شاهد الجميع كيف كان ترحيب وكرم القطريين مع مختلف المشجعين عاكسين الكرم العربي الأصيل.



وقد نجحت قطر في إنجاز مشاريع البنية التحتية اللازمة للبطولة من ستادات وملاعب تدريب وغيرها، خلال وقت قياسي، بجانب تشغيل خطوط مترو الدوحة قبل أكثر من عامين، بالإضافة إلى إتمام شبكة الطرق السريعة في أنحاء قطر، لاستقبال أكثر من مليوني مشجع خلال فترة الاستضافة، ولا تدخر الدوحة جهدا في التأكد من خوض المشجعين واللاعبين والإداريين تجربة فريدة تعكس الثقافة العربية وتقاليدها الأصيلة.



ما رأيك في ملاعب المونديال؟



٭ أنا كقطرية فخورة بما شهدته من ملاعب عالمية بأفكار قطرية، وقمت بزيارة العديد من الملاعب المونديالية، ومنها ستاد «974» الذي شيد من 974 حاوية شحن، كما أن هذا الرقم هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر، والشيء الذي يدعو للفخر هو حصول ملاعبنا على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، في التصميم والتشييد من فئة الخمس نجوم، ما يؤكد التزام قطر المتواصل بتنفيذ بنية تحتية مستدامة تماشيا مع تطلعاتها لترك إرث يدوم لأعوام طويلة بعد إسدال الستار على منافسات البطولة.



البعض اعتبر مونديال قطر بطولة استثنائية، فما رأيك؟



٭ نعم، فقد أثبت القطريون أن هذه النسخة من البطولة لا مثيل لها عبر التاريخ، حيث رأينا المرافق والفعاليات مترابطة بشكل يضمن المحافظة على البيئة، كما ان تقارب المسافات بين الملاعب سهل على المشجعين حضور مباراتين في يوم واحد، حيث لم تستغرق الرحلة بين أي من الملاعب أكثر من ساعة واحدة، وما يؤكد صحة كلامي نسبة مبيعات التذاكر قبل انطلاق البطولة ببيع نحو 3 ملايين تذكرة.



ما رأيك في تطبيق برنامج «بطاقة هيّا الرقمية»؟



٭ تجربة رائدة في عالم التكنولوجيا، فمنذ أن أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث برنامج «بطاقة هيّا الرقمية» أصبحت هذه المنصة هي الشغل الشاغل للراغبين في حضور المباريات سواء من داخل قطر أو خارجها، حيث كان يتعين على المشجعين حاملي تذاكر المباريات الحصول على بطاقة «هيا» الإلزامية التي تتيح لهم دخول الملاعب وحضور المباريات (شرط الحصول على تذكرة المباراة) والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات، كما تم السماح لحاملي بطاقة «هيّا» بإضافة 3 أشخاص من أقاربهم أو أصدقائهم من خلال التقديم عبر تطبيق «هيّا» للحضور والاستمتاع بأجواء المونديال، وتم تطبيق بطاقة «هيّا» في عدد من دول الجوار في الإمارات وسلطنة عمان والسعودية والأردن.



استطاعت قطر التغلب على أزمة الإقامة خلال المونديال بتشييد خيم وقرى المشجعين للجماهير، فما رأيك؟



٭ جماهير المونديال كانت على موعد آخر ليس للاستمتاع بملاعب قطر ومونديال 2022 الاستثنائي فقط، وإنما استمتعوا وما زالوا بالإقامة في ربوع قطر، إذ تتنوع خيارات الإقامة للمشجعين بين الغرف الفندقية، والفنادق العائمة على شاطئ الخليج، والشقق والفيلات السكنية، وقرى المشجعين وخيم على الطراز البدوي بالصحراء لمشجعي كأس العالم في مناطق مختلفة مثل سيلين والخور والوكرة.



ما تقييمك لأداء «العنابي» في المونديال؟



٭ وجد «العنابي» دعما كبيرا من جماهير قطر الوفية خلال منافسات كأس العالم، وبالتأكيد هي مشاركة تاريخية، إلا أن المجموعة التي كان ينافس فيها وتضم هولندا والسنغال والإكوادور كانت صعبة، ولم يقدم ما كنت نتوقعه، ورغم ذلك فنحن نأمل خيرا لهذا المنتخب في المستقبل.