ناصر العنزي



يبدو أن الأرجنتينيين مثلما نقول «في راسهم شر» وفي طريقهم نحو المنافسة وبشدة على اللقب، بعدما كشروا عن أنيابهم في الأدوار الإقصائية وهزموا أستراليا بانتظار المنتخب الهولندي في دور الـ 8، بقيادة الأسطورة ليو ميسي (35 عاما)، والذي قدم أفضل عرض فردي في البطولة حتى الآن، وسجل هدفا على طريقته «البرشلونية» سابقا عندما كان يغافل كل من في الملعب ويرسل الكرة في زاوية صعبة ويظن المتابع أنها سهلة ولكن حراس المرمى هم الذين يشعرون بصعوبتها فيعجزون عن صدها، واحتفل ميسي مع فوزه الثمين بالمباراة رقم «1000» في مسيرته الخالدة محققا أرقاما قياسية تصعب على غيره، وقد هزت جماهير الأرجنتين ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان وكأنها في ملعب مونيومنتال في العاصمة بوينس آيرس محتفلين متغنين بانتصارهم.



وكم كانت لحظة مثيرة أبدع فيها حارس الأرجنتين مارتينيز في اللحظات الأخيرة من المباراة عندما خرج من مرماه بطوله الفارع وصد كرة انفرادية من الأسترالي غارانغ كويل كادت تأخذ المواجهة إلى شوطين إضافيين، فكانت بالفعل ردة فعل لا يقوى عليها إلا حارس شجاع، صحيح أن الأرجنتين كانت الأفضل واستحقت الفوز إلا أنها واجهت انتفاضة أسترالية في الشوط الثاني بعد تقليص النتيجة إلى هدف، ورمى الكانغارو الأسترالي بكل ثقله الهجومي على طريقة «يا تطيب أو الاثنين عور»، ولكن الكرة رفضت وبشدة أن تلغي تألق ميسي ورفاقه وأنصفتهم بفوز فرح به من لا يشجع الأرجنتين أيضا انحيازا لمتعة كرة القدم و«ميسيها».



٭ هولندا الكرة الشاملة التي فرضت هويتها على الكرة الأوروبية منذ سنوات طويلة لا يمكن أن نستبعدها من دائرة المنافسة في كأس العالم في كل بطولة لكن سوء الطالع يقف دائما في تحقيق اللقب بعدما وصلت إلى المباراة النهائية 3 مرات في نسخ 1974 و1978 و2010 وخسرتها من ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا، ولو كانت تملك شيئا يسيرا من الحظ لفازت باللقب تحديدا أمام إسبانيا بعد ما كانت الأفضل وأضاعت فرصتين انفراديتين ذهبيتين فرط فيهما لاعبها روبين واستغل بعدها القصير المكير إنييستا فرصته ومنح اللقب لإسبانيا، لذلك ستكون مواجهة الطواحين الهولندية مع الأرجنتين «طاحنة ساحقة» بوجود مدرب مثل الهولندي فان غال.



٭ لا يكفي البرازيل الاعتذار عن خسارتها من الكاميرون في ختام دور المجموعات بل عليها أن تعوض عشاقها الليلة بفنون جديدة وأهداف جميلة ولمسات ساحرة وعليها ألا تأمن لخصمهم الكوري الذي يفضل مثل هذه التحديات مع الفرق الكبيرة، فتراهم يبدعون في إحراجها وإلحاق الضرر بها كما فعلوا مع البرتغال في المباراة الماضية، هذه فرصة السامبا البرازيلية في تحقيق لقب هذه البطولة ولن تجد مثلها بعد ما اجتمعت في قائمتها عناصر طموحة مقاتلة في كل المراكز وإن لم تفز بالكأس فسوف يطول حلمها لإضافة نجمة سادسة.



٭ نتمنى فوز اليابان اليوم على وصيف العالم كرواتيا انحيازا لممثل القارة الآسيوية واحتراما للشعب الياباني المبدع وتقديرا لفرقة الساموراي في هذه البطولة التي واجهت خصومها ومفتاح الكمبيوتر في أيديهم والكرة بين أقدامهم بقيادة مدربهم هاجيمي مورياسو، فمن يهزم ألمانيا ثم إسبانيا قادر على الكروات وبلوغ مراتب متقدمة من المنافسة.

وقد تلقى المنتخب الياباني خبرا سارا رفع من حالته المعنوية حيث تأكد شفاء مدافع أرسنال تاكيهيرو تومباسو وقدرته على المشاركة اليوم.



لم تكن اليابان في طليعة المنتخبات الآسيوية، وكان أول فوز لها بكأس آسيا على أرضها 1992 ثم أصبحت اليوم قادرة على الوصول الى المباراة النهائية.