البرازيل تستحق اللقب.. وصراع «الهداف» سيكون بين ميسي ومبابي

البطولة أوجدت التفافاً عربياً وخليجياً حول الدوحة.. والتنظيم نجح بكل المقاييس



مبارك الخالدي



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب نادي الكويت والمنتخب الوطني السابق مصعب الكندري، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



كيف تنظر إلى نتائج امس الأول؟ وهل استحق منتخبا أميركا واستراليا الخروج؟



٭ تابعنا مباراتين غاية في المتعة، وقد ظفرت هولندا بالفوز بواقعية كبيرة وهي المرشحة للتأهل قبل المباراة، كما ان خبرة الارجنتين وتواجد ميسي رجحا كفة منتخب الارجنتين لعبور استراليا التي قدمت اداء مشرفا.



منتخب توقعت ان يتألق في الدور الاول وخالف التوقعات؟



٭ أعتقد ان المنتخب التونسي خالف التوقعات، وكنا نأمل ان يعبر الى الدور الثاني لكنه لم يفعلها.



ما توقعاتك لفارس العرب منتخب المغرب بعد تأهله إلى الدور ثمن النهائي؟



٭ المنتخب المغربي قدم عروضا رائعة، و«اعتقد راح يسوونها أمام اسبانيا» باعتبارها مباريات خروج المغلوب، ولاعبو المغرب مؤهلون لذلك ونحن جميعا خلفهم.



منتخب تتوقع ان يكون مفاجأة الأدوار المقبلة؟



٭ أتمنى ان يواصل المغرب التألق ليكون هو المفاجأة المرتقبة.



الأقرب الى المربع الذهبي؟



٭ فرنسا والأرجنتين والبرازيل وإسبانيا.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ أتمنى وأتوقع البرازيل فهي تستحق اللقب الغائب منذ سنوات.



منتخب شجعته وتمنيت ظهوره بشكل مشرف؟



٭ المنتخب السعودي الشقيق شجعته بحماس كبير وحرارة، وأعتقد انه ظهر بشكل مشرف ولولا التعثر أمام پولندا لكان للأخضر شأن آخر في البطولة، خصوصا انه قدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين أحد المنتخبات الكبيرة على مستوى العالم واستطاع الفوز عليه.



من تتوقع أن يكون الحصان الأسود؟



٭ أعتقد المنتخب الياباني فقد قدم عروضا مذهلة.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ ميسي هو النجم بلا منافس.



من برأيك افضل لاعب واعد؟



٭ اللاعب سعود عبدالحميد نجم الاخضر السعودي.



لمن ستذهب جائزة افضل حارس مرمى؟



٭ أعتقد ان حارس المنتخب الانجليزي جوردان بيكفورد هو الأقرب للجائزة.



كيف تنظر لصراع الهدافين؟



٭ هو صراع بين ميسي ومبابي وأرجح أن تذهب للبرغوث.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ المنتخب الايطالي ونجومه هم من افتقدناهم في هذا المونديال.



كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ من أروع وأفضل البطولات بشهادة الخبراء الأجانب والأوروبيين على وجه التحديد، ويكفي انه أوجد التفافا عربيا وخليجيا حول الدوحة وتنظيمها، ولذلك نشعر بفخر كبير فقد رفعوا رؤوسنا، وأظن أن المونديال نجح بكل المقاييس.