تدهور الوضع الميداني في محافظة السويداء جنوب سورية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية المزرية التي وصلت اليها البلاد، حيث قام المئات من المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية باقتحام مقر محافظة السويداء (السرايا الحكومي) أمس وأضرموا النار في أجزاء من المبنى وسط إطلاق نار كثيف ادى الى اصابة عديدة ووفاة شخصين على الأقل قبل ان يعود الهدوء الحذر الى المنطقة.



ووصفت وسائل إعلام سورية رسمية المحتجين بـ«الهاربين من العدالة» وقالت انهم اقتحموا مقر محافظة السويداء وأحرقوا ملفات وأوراقا رسمية. وبث التلفزيون الرسمي لقطات لمقر المحافظة بعد أن اقتحمه المتظاهرون الغاضبون.



وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان ان من وصفتهم بـ«مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وبعضهم يحمل أسلحة فردية قاموا بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء».

وأضافت: «توجهت مجموعة الخارجين عن القانون فيما بعد إلى مبنى المحافظة وقاموا بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي ما أدى لإصابة عنصر وعدد من المواطنين المتواجدين في المكان ودخلوا المبنى بقوة السلاح وقاموا بتكسير أثاث المكاتب وسرقة قسم كبير من محتويات المبنى بما فيها الوثائق الرسمية وإضرام النار بالمبنى وبالسيارات الموجودة بالقرب منه، وبعدها حاولوا اقتحام مبنى قيادة الشرطة» حيث تصدت لهم عناصر حراسة القيادة ما أدى إلى مقتل شرطي.

وقال موقع جريدة «الوطن» ان المحتجين حطموا كامل مكتب المحافظ وصالة استقبال الزوار وبعثروا وحرقوا المستندات الرسمية. كما تم تحطيم عدد من المكاتب داخل المبنى.

ونقلت «رويترز» عن سكان وشهود أنه في وقت سابق تجمع أكثر من 200 شخص حول المبنى الواقع وسط المدينة ذات الأغلبية الدرزية، مرددين هتافات تطالب بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وسط زيادات الأسعار والصعوبات الاقتصادية.

وأكدت صفحة «السويداء 24» المحلية على «فيسبوك»، أن أربعة أشخاص على الاقل من المحتجين نقلوا الى المستشفى بعد إطلاق النار عليهم من قبل اجهزة الأمن ومخابرات السلطة السورية، خلال تجمعهم أمام (السرايا)، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في المنطقة. وأفادت الصفحة لاحقا بوفاة احد المصابين وادخال آخر العناية المركزة لخطورة حالته، كما توفي عنصر من الشرطة.

ونشرت صورا لإحراق احدى المركبات المصفحة التابعة للأجهزة الأمنية في محيط منزل محافظ السويداء. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن أحد المتظاهرين أن «المئات من أبناء محافظة السويداء تجمعوا وسط المدينة وأمام مبنى السرايا الحكومية احتجاجا على الأوضاع المعيشية ومطالبين بإسقاط النظام».

ووفق المتظاهر، قام المحتجون باقتحام المبنى وإزالة صور الرئيس بشار الأسد من مدخل المبنى ومن داخل مكاتبه وحرق بعضها، وحرق سيارة تتبع للقوات الأمنية. وأضاف أن «القوات الأمنية أطلقت الأعيرة النارية في الهواء وباتجاه المحتجين ما أدى لإصابة أكثر من 30 شخصا بجروح».



وقال مصدر في محافظة السويداء لـ (د.ب.أ) إن «القوات الامنية تدخلت عندما حاول محتجون اقتحام مبنى المحافظة وإشعال النار في سيارة وعملت على إبعادهم عن مبنى المحافظة».