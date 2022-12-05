تظاهر المئات بالعاصمة المغربية (الرباط) امس احتجاجا على غلاء الأسعار والأوضاع الاجتماعية التي وصفوها بالمتدهورة.



وجاب المحتجون، الذين حضروا من مختلف المدن المغربية وينتمون إلى عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية، وسط العاصمة حاملين الأعلام المغربية ورفعوا شعارات منها: «الشعب يريد إسقاط الغلاء» و«علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا».



وقال يونس فراشي منسق الجبهة الوطنية الاجتماعية التي دعت إلى هذه التظاهرات لـ «رويترز»: «هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من الوقفات التي نظمتها الجبهة على المستوى الوطني. المواطنون قدموا من مختلف المدن المغربية للاحتجاج على الغلاء الذي أثقل كاهل المغاربة».



وأضاف فراشي الذي تضم جبهته عدة تنظيمات سياسية واجتماعية ونقابية «بالرغم من تغير الحكومات لكن الطابع الاستراتيجي فيها هو دعم الرأسمالية ذات الطابع الريعي الاحتكاري».



وأشار الى أن «آلاف المغاربة عانوا من تداعيات كوفيد-19 وفقدوا وظائفهم».



وتابع: «مجهودات الحكومة يجب أن تبدو آثارها على المواطن المغربي ضعيف المدخول، هذا الأخير عندما يذهب إلى السوق ويصادف الغلاء».



وفي السياق، قال محمود عبدالله عضو النقابة الديموقراطية للشغل بأغادير: «لا أحد يخفى عليه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في المغرب، فقد عانت الفئات الهشة في أزمة كوفيد-19، ومباشرة بعد هذه الأزمة يواجه المغاربة أزمة غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار. على الدولة أن تقدم حلولا ملموسة للشعب».



من جهتها، تقول الحكومة المغربية إنها تدعم الفئات الأولى بالرعاية بإجراءات مثل: رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق نظام التأمين الصحي الإجباري على جميع الفئات، لتشمل التغطية 11 مليون مواطن.