قررت سلطات مدينة شنغهاي المركز المالي للصين إلغاء بعض اختبارات «كوفيدـ19» اعتبارا من 5 الجاري في أحدث تخفيف لسياسة «صفر-كوفيد» المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد اثر احتجاجات لم تشهدها البلاد منذ عقود.



وبدأت مزيد من المدن الصينية في التراجع عن بعض القيود الصحية بعد أن أدى الاستياء العام من إجراءات الاحتواء القاسية لكورونا نهاية الى اندلاع احتجاجات عفوية غير معهودة.



وقالت السلطات الصينية في منشور على موقع «وي تشات» إن سكان شنغهاي لن يحتاجوا بعد الآن إلى نتيجة اختبار سلبية لمدة 48 ساعة لاستخدام وسائل النقل العام ودخول الحدائق والمناطق السياحية.



وتم إغلاق المدينة التي يزيد عدد سكانها على 23 مليون نسمة لأشهر عدة العام الحالي، ما أثر بشدة على النشاط الاقتصادي المحلي.



وتتبع شنغهاي خطى العديد من المدن بما في ذلك العاصمة بكين وتيانغين وشينغين وتشنغدو التي ألغت جميعها مؤخرا شرط حيازة اختبار سلبي لاستخدام وسائل النقل العام. كما تخلت السلطات المحلية في بكين السبت الفائت عن شرط تسجيل الاسم الحقيقي لشراء أدوية البرد والحمى.



كما أعلنت مدينة أورومتشي في أقصى الغرب الصيني، تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.



وقالت السلطات إن أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث انطلقت أولى الاحتجاجات ضد كوفيدـ19، تعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارا من 5 الجاري، بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهورا.